Reklama
placeholder

Mogliśmy zobaczyć Batmana w Pingwinie. Showrunnerka potwierdza

Showrunnerka Pingwina wypowiedziała się na temat nieobecności Batmana w serialu. Dlaczego Robert Pattinson nie pojawił się w spin-offie?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Pingwin 
batman cameo dc
Batman fot. Warner Bros.
Reklama

Pingwin okazał się udanym spin-offem w świecie Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Jednak fani nie mogli uświadczyć nawet cameo samego Mrocznego Mściciela w serialu o porachunkach gangów z Oswaldem Cobblepotem w centrum. Ale okazało się, że była taka możliwość.

Czy Green Arrow już działa w DCU? James Gunn odpowiada

Robert Pattinson mógł być w Pingwinie

Showrunnerka serii, Lauren LeFranc, odniosła się do braku postaci odgrywanej przez Roberta Pattinsona:

Matt i ja dużo o tym rozmawialiśmy. Po prostu nie wydawało się to konieczne. Miałoby to wyglądać tak, jakbyśmy na siłę wciskali go tylko po to, by móc powiedzieć, że Batman pojawił się w naszym serialu. W rzeczywistości moim celem od początku było stworzenie na tyle bogatych i wciągających postaci, żeby widz nie czuł desperackiej potrzeby zobaczenia Mrocznego Rycerza. Wiem, że to trudne zadanie, bo tak wielu ludzi kocha Batmana, a Rob Pattinson jest w tej roli świetny. Ale robiliśmy coś innego. Patrzymy przez pryzmat Oza. Jesteśmy na ulicach. Trwa wojna gangów. Zawsze powtarzaliśmy: „Batman patrzy na Gotham z góry, a Oz tkwi w błocie, próbując się stamtąd wydostać i zdobyć władzę”. Tak więc, owszem, rozważaliśmy to, ale szczerze mówiąc, nie chcieliśmy zakłócać historii, którą opowiadaliśmy.

Czy wy czekaliście na cameo Batman podczas oglądania Pingwina? Czekamy na wasze komentarze.

Batman - najlepsze stroje

18. Gotham - strój główny

arrow-left
18. Gotham - strój główny
fot. Fox
arrow-right

 

Źródło: hollywoodreporter.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Pingwin 
batman cameo dc
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2024
Pingwin
Oglądaj TERAZ Pingwin Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Riverdale – koniec na 7. sezonie
-

Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana

2 Nasza wina
-

Nasza wina z oficjalną datą premiery! Kiedy Nick i Norah powrócą na Prime Video?

3 Wielki Marsz
-

Pierwsze opinie o Wielkim Marszu. Czy ta adaptacja Kinga się udała?

4 The Morning Show - sezon 4
-

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon powracają w hicie Apple! Zwiastun 4. sezonu The Morning Show

5 Minecraft: Film -
-

Gwiazda Spider-Mana chce zagrać w Minecraft 2. Co za tym stoi, poza pieniędzmi?

6 Indiana Jones i Wielki Krąg
-

Indiana Jones i Wielki Krąg z dodatkiem i wersją na Nintendo Switch 2

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV