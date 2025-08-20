Mogliśmy zobaczyć Batmana w Pingwinie. Showrunnerka potwierdza
Showrunnerka Pingwina wypowiedziała się na temat nieobecności Batmana w serialu. Dlaczego Robert Pattinson nie pojawił się w spin-offie?
Pingwin okazał się udanym spin-offem w świecie Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Jednak fani nie mogli uświadczyć nawet cameo samego Mrocznego Mściciela w serialu o porachunkach gangów z Oswaldem Cobblepotem w centrum. Ale okazało się, że była taka możliwość.
Robert Pattinson mógł być w Pingwinie
Showrunnerka serii, Lauren LeFranc, odniosła się do braku postaci odgrywanej przez Roberta Pattinsona:
Czy wy czekaliście na cameo Batman podczas oglądania Pingwina? Czekamy na wasze komentarze.
Źródło: hollywoodreporter.com
