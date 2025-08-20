Reklama
placeholder

Gwiazda Spider-Mana chce zagrać w Minecraft 2. Co za tym stoi, poza pieniędzmi?

Kirsten Dunst wypowiedziała się na temat potencjalnego występu w sequelu do filmowej wersji Minecrafta. Z jakiego powodu aktorka chciałaby powrócić do bardziej rozrywkowego kina?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  kirsten dunst 
Minecraft 2
Minecraft: Film - fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

W rozmowie z magazynem Town & Country, nominowana do Oscara Kirsten Dunst stwierdziła, że z radością zagrałaby w kontynuacji hitu jakim była adaptacja gry komputerowej Minecraft. Jako powód podała to, że jej dzieci pokochały pierwszą część i chciałaby dodatkowo zarobić masę pieniędzy. Występ w tak kasowym hicie byłby bardzo bezpiecznym wyborem. Aktorka znana jest ze swoich ról jako Mary Jane Watson w trylogii filmowej Spider-Mana od Sama Raimiego czy występy w Małych Kobietkach lub Melancholii.

Nowe informacje o Spider-Manie 4. Symbionty, Hulk i lista złoczyńców

Jakie wyniki osiągnął Minecraft?

Minecraft z Jackiem Blackiem i Jasonem Momoą w rolach głównych, zdominował wiosenny box office, osiągając 955 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go trzecim najbardziej kasowym filmem 2025 roku. Pomimo w większości negatywnych recenzji, film porwał publiczność generacji Z i wywołał viralowe trendy w mediach społecznościowych, które zawładnęły popkulturą. To dokładne przeciwieństwo art-house’owych projektów Dunst z ostatnich lat. Aktorka stwierdziła, że i tak ma w planach kilka bardziej artystycznych produkcji, w tym thriller o syrenach Reptilia z Mikey Madison oraz nową współpracę z Coppolą.

 

 

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  kirsten dunst 
Minecraft 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,6

2025
Minecraft: Film
Oglądaj TERAZ Minecraft: Film Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Nasza wina
-

Nasza wina z oficjalną datą premiery! Kiedy Nick i Norah powrócą na Prime Video?

2 Wielki Marsz
-

Pierwsze opinie o Wielkim Marszu. Czy ta adaptacja Kinga się udała?

3 The Morning Show - sezon 4
-

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon powracają w hicie Apple! Zwiastun 4. sezonu The Morning Show

4 Indiana Jones i Wielki Krąg
-

Indiana Jones i Wielki Krąg z dodatkiem i wersją na Nintendo Switch 2

5 Black Rabbit
-

Black Rabbit – zwiastun serialu z Lawem, Batemanem i Domińczyk. Thriller o braterskiej więzi

6
-

Zdjęcia z 2. sezonu The Pitt. Pojawi się nowa doktor w zespole

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV