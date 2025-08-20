Gwiazda Spider-Mana chce zagrać w Minecraft 2. Co za tym stoi, poza pieniędzmi?

fot. Warner Bros. Pictures

W rozmowie z magazynem Town & Country, nominowana do Oscara Kirsten Dunst stwierdziła, że z radością zagrałaby w kontynuacji hitu jakim była adaptacja gry komputerowej Minecraft. Jako powód podała to, że jej dzieci pokochały pierwszą część i chciałaby dodatkowo zarobić masę pieniędzy. Występ w tak kasowym hicie byłby bardzo bezpiecznym wyborem. Aktorka znana jest ze swoich ról jako Mary Jane Watson w trylogii filmowej Spider-Mana od Sama Raimiego czy występy w Małych Kobietkach lub Melancholii.

Jakie wyniki osiągnął Minecraft?

Minecraft z Jackiem Blackiem i Jasonem Momoą w rolach głównych, zdominował wiosenny box office, osiągając 955 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go trzecim najbardziej kasowym filmem 2025 roku. Pomimo w większości negatywnych recenzji, film porwał publiczność generacji Z i wywołał viralowe trendy w mediach społecznościowych, które zawładnęły popkulturą. To dokładne przeciwieństwo art-house’owych projektów Dunst z ostatnich lat. Aktorka stwierdziła, że i tak ma w planach kilka bardziej artystycznych produkcji, w tym thriller o syrenach Reptilia z Mikey Madison oraz nową współpracę z Coppolą.