Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana
Choć Riverdale zebrało skrajnie podzielone opinie, Archie Comics wydaje się materiałem, który jeszcze można wykorzystać. Okazuje się, że na podstawie komiksów powstanie film pełnometrażowy!
Serial CW Riverdale doczekał się 7 sezonów i 137 odcinków w latach 2017-2023. Jego materiał źródłowy - Archie Comics, doczeka się jednak kolejnej ekranizacji. Tym razem w zupełnie innej formie - będzie to film pełnometrażowy przeznaczony na wielki ekran!
Archie Comics - co wiadomo o nowej adaptacji?
Materiałem źródłowym będzie 85-letni komiks, a reżyserem - Tom King. Do grona producentów należą Phil Lord, Christopher Miller i Emma Watts, a także Jon Goldwater - dyrektor generalny i wydawca Archie Comics.
Szczegóły fabularne na razie nie są znane. Komiksowy oryginał śledzi losy uroczego Archiego i jego przyjaciółek - Veronici i Betty, którzy są uczniami szkoły średniej. Serialowa adaptacja - Riverdale, skupiała się na mrocznym obliczu ich rodzinnego miasteczka.
Oto oficjalne oświadczenie wydane przez Toma Kinga i Christophera Millera:
Riverdale - gwiazda o wyśmiewaniu serialu za jego absurdalność. Było jej ciężko
Źródło: deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1974, kończy 51 lat