Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana

fot. materiały prasowe

Serial CW Riverdale doczekał się 7 sezonów i 137 odcinków w latach 2017-2023. Jego materiał źródłowy - Archie Comics, doczeka się jednak kolejnej ekranizacji. Tym razem w zupełnie innej formie - będzie to film pełnometrażowy przeznaczony na wielki ekran!

Archie Comics - co wiadomo o nowej adaptacji?

Materiałem źródłowym będzie 85-letni komiks, a reżyserem - Tom King. Do grona producentów należą Phil Lord, Christopher Miller i Emma Watts, a także Jon Goldwater - dyrektor generalny i wydawca Archie Comics.

Szczegóły fabularne na razie nie są znane. Komiksowy oryginał śledzi losy uroczego Archiego i jego przyjaciółek - Veronici i Betty, którzy są uczniami szkoły średniej. Serialowa adaptacja - Riverdale, skupiała się na mrocznym obliczu ich rodzinnego miasteczka.

Oto oficjalne oświadczenie wydane przez Toma Kinga i Christophera Millera:

Jesteśmy od dawna fanami Archiego, Veroniki, Betty i całej ekipy we wszystkich ich wcieleniach. Kiedy usłyszeliśmy interpretację klasycznego materiału w wykonaniu Toma Kinga, od razu pomyśleliśmy, że to idealny film na wydarzenie dla wszystkich widzów - zarówno dla wieloletnich fanów, jak i całego nowego pokolenia. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy przenieść ukochane postacie na wielki ekran.

