Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana

Choć Riverdale zebrało skrajnie podzielone opinie, Archie Comics wydaje się materiałem, który jeszcze można wykorzystać. Okazuje się, że na podstawie komiksów powstanie film pełnometrażowy!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  riverdale 
archie comics
Riverdale – koniec na 7. sezonie fot. materiały prasowe
Serial CW Riverdale doczekał się 7 sezonów i 137 odcinków w latach 2017-2023. Jego materiał źródłowy - Archie Comics, doczeka się jednak kolejnej ekranizacji. Tym razem w zupełnie innej formie - będzie to film pełnometrażowy przeznaczony na wielki ekran!

Archie Comics - co wiadomo o nowej adaptacji?

Materiałem źródłowym będzie 85-letni komiks, a reżyserem - Tom King. Do grona producentów należą Phil Lord, Christopher Miller i Emma Watts, a także Jon Goldwater - dyrektor generalny i wydawca Archie Comics.

Szczegóły fabularne na razie nie są znane. Komiksowy oryginał śledzi losy uroczego Archiego i jego przyjaciółek - Veronici i Betty, którzy są uczniami szkoły średniej. Serialowa adaptacja - Riverdale, skupiała się na mrocznym obliczu ich rodzinnego miasteczka.

Oto oficjalne oświadczenie wydane przez Toma Kinga i Christophera Millera: 

Jesteśmy od dawna fanami Archiego, Veroniki, Betty i całej ekipy we wszystkich ich wcieleniach. Kiedy usłyszeliśmy interpretację klasycznego materiału w wykonaniu Toma Kinga, od razu pomyśleliśmy, że to idealny film na wydarzenie dla wszystkich widzów - zarówno dla wieloletnich fanów, jak i całego nowego pokolenia. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy przenieść ukochane postacie na wielki ekran.

Riverdale - gwiazda o wyśmiewaniu serialu za jego absurdalność. Było jej ciężko

Źródło: deadline

