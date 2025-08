IV Ogólnopolski Zlot Fanów serialu Ranczo. Kiedy i gdzie się odbędzie?

fot. Ireneusz Sobieszczuk/ TVP

Ranczo to serial obyczajowo-komediowy, który był emitowany w telewizji od 2006 do 2016 roku. Jego historia skupia się na losach Lucy Wilskiej (Ilona Ostrowska), która przeprowadza się z Ameryki do małej wsi na Podlasiu, gdzie odziedzicza stary dworek w spadku po babci. W Wilkowyjach mieszka m.in. Paweł Kozioł, który jest zainteresowany odkupieniem posiadłości od kobiety oraz jego brat - ksiądz Piotr Kozioł. Produkcja wciąż cieszy się dużą popularnością. Już wiadomo, że powstanie 11. sezon serialu Ranczo, ale data premiery nie jest jeszcze znana. Okazuje się jednak, że już wkrótce jego fani mogą liczyć ma inne atrakcje z nim związane. Poznajcie szczegóły wydarzenia.

Ranczo z IV Ogólnopolskim Zlotem Fanów. Co będzie się działo?

Miłośnicy serialu Ranczo mają powody do radości, bo już 16 sierpnia 2025 roku w Jeruzalu, położonym w powiecie mińskim, który w produkcji grał Wilkowyje, odbędzie się IV Ogólnopolski Zlot Fanów serialu. Wydarzenie to nie tylko sentymentalną podróżą do miejsc znanych z ekranu, ale też szereg atrakcji przygotowanych z myślą o fanach Rancza. We wsi Jaruzel odbędzie się jarmark folkowy, a zlot zrelacjonuje na żywo ekipa programu Pytanie na śniadanie. Jarmark i zlot odwiedzą aktorzy, którzy występowali w serialu – Piotr Pręgowski, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Ewa Kuryło i Grażyna Zielińska. Większość z nich wystąpi na scenie ze swoimi programami artystycznymi, spotkają się również z fanami. W trakcie jarmarku nastąpi też rozstrzygnięcie konkursu na sobowtóra postaci z Rancza. W koncercie zatytułowanym Na ranczerską nutę przygotowanym przez fan club serialu wystąpią zespoły muzyczne i taneczne mające w repertuarze utwory związane z serialem. Na zakończenie zostaną ogłoszone wyniki IV Ogólnopolskiego quizu wiedzy o kultowej produkcji organizowanego przez fan club.

IV Ogólnopolskim Zlot Fanów Rancza będzie trwać przez cały dzień 16 sierpnia 2025 roku.