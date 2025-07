Randka w ciemno na innej antenie niż zakładano. To już pewne

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Randka w ciemno to emitowane przed laty show oparte na zagranicznym, a dokładniej amerykańskim, formacie pod tytułem The Dating Game. Program zadebiutował w 1965 roku. Do tej pory był emitowany w 34 krajach na całym świecie i wciąż pozostaje przodującym programem o charakterze randkowym.

Przypomnijmy, że program Randka w ciemno zadebiutował 11 grudnia 1992 roku na TVP1. Jego pierwszym prowadzącym był Jacek Kawalec. W 1998 roku jego miejsce zajął Tomasz Kammel. Ostatni epizod programu przed zdjęciem z anteny został wyemitowany 24 czerwca 2005 roku. Teraz to kultowe randkowe show po 20 latach nieobecności powróci do polskiej telewizji. Wiadomo, na jakim kanale będzie emitowane.

Randka w ciemno: gdzie i od kiedy oglądać?

Randka w ciemno to program dla singli, którzy pragną prawdziwej miłości – bez filtrów, sztucznej inteligencji i powierzchowności aplikacji randkowych. Uczestnicy mają dość wirtualnych znajomości i chcą postawić na autentyczność, zaczynając swoją przygodę z formatem, który daje im realną szansę na znalezienie drugiej połówki.

W każdym odcinku widzowie zobaczą dwie emocjonujące rozgrywki, w których singiel lub singielka wybierze swoją potencjalną miłość spośród trzech kandydatów. Zgodnie z zasadą, że „miłość jest ślepa”, decyzja zapadnie wyłącznie na podstawie rozmowy i odpowiedzi udzielonych w studio – bez możliwości zobaczenia osób po drugiej stronie. Dopiero po dokonaniu wyboru nastąpi pierwszy, ekscytujący moment spotkania twarzą w twarz.

Gospodarzem randek w ciemno będzie Piotr Gąsowski. Pierwotnie program miał trafić na antenę Super Polsatu, ale z oficjalnych informacji, do których dotarł portal Wirtualne media, wynika, że jednak trafi on do głównego Polsatu. Pierwszy odcinek Randki w ciemno będzie można obejrzeć w sobotę 4 października 2025 roku o 16:30. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień.