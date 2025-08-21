Reklama
Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu. Ten wróg zaskoczy widzów

Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowych odcinków Mayor of Kingstown, które pojawią się na ekranach jeszcze w 2025 roku. Zapowiedź 4. sezonu przedstawia nowego czarnego charaktera granego przez Edie Falco.
Adam Siennica
Mayor of Kingstown
Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon fot. Dennis P. Mong Jr. // Paramount+
Czwarty sezon Mayor of Kingstown odkrywa karty. Okazuje się, że nową naczelniczkę więzienia i zarazem przeciwniczkę głównego bohatera gra doceniana Edie Falco, znana z serialu Siostra Jackie. Zwiastun zapowiada, że ta rywalizacja może być najjaśniejszym punktem nowych odcinków, które z pewnością wywołają wiele emocji wśród widzów.

Mayor of Kingstown – zwiastun 4. sezonu

W obsadzie, oprócz Jeremy’ego Rennera, znaleźli się także Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley i Nishi Munshi.

Mayor of Kingstown – o czym będzie 4. sezon?

W czwartym sezonie kontrola Mike’a nad Kingstown jest zagrożona, gdy nowi gracze rywalizują o przejęcie władzy po Rosjanach. Zmusza go to do stawienia czoła wojnie gangów i powstrzymania ich przed pogrążeniem miasta w chaosie. Tymczasem, gdy jego bliscy znajdują się w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek wcześniej, Mike musi zmierzyć się z upartą nową naczelniczką więzienia, aby chronić swoich ludzi, jednocześnie walcząc z demonami z przeszłości.

Amerykańska premiera czwartego sezonu odbędzie się 26 października. Polska data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Burmistrz Kingstown - 4. sezon

Burmistrz Kingstown - 4. sezon
fot. Dennis P. Mong Jr. // Paramount+
Źródło: Paramount+

Adam Siennica
Mayor of Kingstown
