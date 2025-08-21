Film Romana Polańskiego w kinie. Pracownicy się buntują

fot. materiały promocyjne

Sześć lat temu na Festiwalu Filmowym w Wenecji odbyła się premiera filmu Oficer i szpieg w reżyserii Romana Polańskiego. Niespodziewanie na początku 2025 roku nowojorskie kino Film Forum dodało produkcję do swojego repertuaru. Miała być dostępna do obejrzenia przez limitowany czas. Pracownikom jednak nie przypadła do gustu ta decyzja i postanowili się jej sprzeciwić.

Związek zawodowy Film Forum opublikował w serwisie X długie oświadczenie, w którym publicznie potępił tę decyzję. Pracownicy kina są nią „zaniepokojeni i rozczarowani”. Po pierwsze, ich zdaniem w notatce na temat filmu, która widnieje w repertuarze, powinna znaleźć się wyczerpująca informacja na temat tego, co złego zrobił Roman Polański. Po drugie, związek zawodowy przypomina, że Oficer i szpieg opowiada o prawdziwej tragedii, a reżyser powiedział, że utożsamia się z materiałem źródłowym i widzi w nim odbicie własnej kariery, przez co niejako postawił się w roli ofiary. W tym kontekście Film Forum promując jego produkcję podaje dalej ten punkt widzenia, a co za tym idzie – normalizuje nadużycia i zamiata pod dywan kontrowersje.

Kierownictwo Film Forum wydało po tym swoje oświadczenie dla IndieWire, w którym napisało, że szanuje rozbieżne opinie widzów i zapewnia, że przed premierą odbyła się rozmowa z pracownikami na ten temat i są nadal otwarci na dyskusje. W repertuarze jest za to notatka:

Prezentując tę ​​pracę, Film Forum nie wspiera zbrodni Polańskiego. Szanujemy rozbieżne opinie naszej publiczności i zdajemy sobie sprawę z debaty wokół prezentowania twórczości artystów o kontrowersyjnej lub problematycznej historii.

Na końcu jednak dodano, że film dobrze przedstawia Sprawę Dreyfusa i jest ważnym wkładem w kino.