Najpierw serial, teraz pierwszy solowy komiks. Zapowiedź nowej serii Marvela

Pojawiła się zapowiedź 1. numeru Wiccan: Witches' Road. To pierwszy solowy komiks bohatera – który jest synem Scarlet Witch i włada potężną magią – w historii Marvela.
Paulina Guz
Wiccan: Witches' Road Fot. Marvel Comics
Wiccan wcześniej występował jako członek grupy Young Avenger. Można go też było zobaczyć w serii Imperial od Jonathana Hickmana. Doczekał się także debiutu na małym ekranie w serialu To zawsze Agatha z MCU, w którym zagrał go Joe Locke. Można więc uznać, że wielu czytelników i widzów już zaczęło go dobrze kojarzyć. Szczególnie, że jest synem jednej z najważniejszych postaci Marvela, czyli potężnej Scarlet Witch. To jednak pierwszy raz, gdy dostał swój własny solowy komiks.

Z opisu wiemy, że na Drodze Czarownic czeka mroczna i makabryczna przygoda, która odmieni Wiccana i magiczną stronę uniwersum Marvela. Następnie bohater wraz z Hulklingiem będą musieli wrócić na Ziemię. Niestety, chłopak jest ciężko ranny. To oznacza, że cokolwiek się stanie, to na barkach Wiccana będzie spoczywało uratowanie świata. Pytanie, jak daleko jest w stanie się posunąć, by to zrobić.

Zapowiedź komiksu Wiccan: Witches' Road możecie zobaczyć poniżej. Są to warianty okładek. 

Wiccan: Witches' Road

Wiccan: Witches' Road
Fot. Marvel Comics
Seria będzie składała się z pięciu numerów. Scenarzystami są Wyatt Kennedy i Andy Pereira. Dla drugiego z nich będzie to debiut w Marvelu. Twórcy zapowiadają, że pojawi się nowy złoczyńca i zaskakujący sojusznik, którego fani ponoć bardzo chcieli zobaczyć. Ciekawe, kogo mają na myśli. Macie swoje typy?

Źródło: Marvel.com

