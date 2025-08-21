Reklama
Najlepszy serial medyczny powraca. Zwiastun 2. sezonu The Pitt

Platforma streamingowa HBO Max rozpoczęła promocję nowego sezonu The Pitt, który szturmem podbił ekrany i serca widzów, szybko stając się najlepszym serialem medycznym ostatnich lat. Co tym razem zaproponują twórcy?
Adam Siennica
Adam Siennica
The Pitt foto. materiały prasowe
HBO Max rusza z promocją drugiego sezonu The Pitt. Pierwszy zwiastun odkrywa karty i zapowiada nowe, emocjonujące wydarzenia opowiedziane w tej samej formule, co w pierwszej serii. Ponownie jeden odcinek będzie przedstawiał godzinę z jednej zmiany na ostrym dyżurze w szpitalu w Pittsburghu.

The Pitt – zwiastun 2. sezonu

Tym razem akcja rozgrywa się w jednym z najbardziej burzliwych okresów w Stanach Zjednoczonych – 4 lipca, podczas Święta Niepodległości.

Twórcą serialu jest R. Scott Gemmill, a producentem John Wells. Centralną postać gra Noah Wyle, który pełni również rolę producenta wykonawczego i jednego ze scenarzystów. W obsadzie drugiego sezonu znaleźli się także Katherine LaNasa, Tracy Ifeachor, Taylor Dearden, Patrick Ball, Isa Briones, Fiona Dourif, Supriya Ganesh, Shabana Azeez, Gerran Howell oraz Shawn Hatosy.

The Pitt: sezon 2

The Pitt: sezon 2
Przypomnijmy, że The Pitt zebrał fantastyczne recenzje i stał się globalnym hitem.  Serial został doceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków. Pierwszy sezon zdobył 15 nominacji do nagrody Emmy, które zostaną rozdane w połowie września 2025 roku.

Ogłoszono, że premiera drugiej serii odbędzie się w styczniu 2026 roku.

