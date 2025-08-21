Najlepszy serial medyczny powraca. Zwiastun 2. sezonu The Pitt
Platforma streamingowa HBO Max rozpoczęła promocję nowego sezonu The Pitt, który szturmem podbił ekrany i serca widzów, szybko stając się najlepszym serialem medycznym ostatnich lat. Co tym razem zaproponują twórcy?
HBO Max rusza z promocją drugiego sezonu The Pitt. Pierwszy zwiastun odkrywa karty i zapowiada nowe, emocjonujące wydarzenia opowiedziane w tej samej formule, co w pierwszej serii. Ponownie jeden odcinek będzie przedstawiał godzinę z jednej zmiany na ostrym dyżurze w szpitalu w Pittsburghu.
The Pitt – zwiastun 2. sezonu
Tym razem akcja rozgrywa się w jednym z najbardziej burzliwych okresów w Stanach Zjednoczonych – 4 lipca, podczas Święta Niepodległości.
Twórcą serialu jest R. Scott Gemmill, a producentem John Wells. Centralną postać gra Noah Wyle, który pełni również rolę producenta wykonawczego i jednego ze scenarzystów. W obsadzie drugiego sezonu znaleźli się także Katherine LaNasa, Tracy Ifeachor, Taylor Dearden, Patrick Ball, Isa Briones, Fiona Dourif, Supriya Ganesh, Shabana Azeez, Gerran Howell oraz Shawn Hatosy.
Przypomnijmy, że The Pitt zebrał fantastyczne recenzje i stał się globalnym hitem. Serial został doceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków. Pierwszy sezon zdobył 15 nominacji do nagrody Emmy, które zostaną rozdane w połowie września 2025 roku.
Ogłoszono, że premiera drugiej serii odbędzie się w styczniu 2026 roku.
