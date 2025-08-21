Reklama
James Gunn odetchnął z ulgą - DC przetrwało. Jakie będą kolejne projekty po Supermanie?

Wiele osób zastanawiało się, czy wynik finansowy Supermana powinien być uznawany za sukces. Reakcja Jamesa Gunna mówi sama za siebie w tej kwestii - w końcu odetchnął z ulgą.
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
Superman fot. materiały prasowe
Superman spodobał się publiczności, krytykom i wkrótce przekroczy granicę 600 mln dolarów z całego świata. Z kolei w Stanach Zjednoczonych już teraz jest topową produkcją na podstawie komiksów DC. Wiele osób zastanawiało się, czy przy takim wyniku można ochrzcić film mianem sukcesu komercyjnego. James Gunn wielokrotnie mówił, że tak, a teraz przyznał, że odczuwa z tego powodu ulgę.

W Spider-Manie 4 pojawią się genialny aktor i zupełnie zaskakująca postać z MCU

W nowym wywiadzie James Gunn przyznał, że sukces Supermana pozwolił mu odetchnąć z ulgą i skupić w pełni na następnych projektach:

To poczucie wielkiej ulgi, po którym nadeszła ekscytacja. Superman w pewien sposób potwierdził działanie naszego konceptu. Stworzenie go było bardzo, bardzo trudne - podobnie do pierwszych Strażników Galaktyki. Teraz mamy swobodę w opowiedzeniu innych historii w sposób, który nas bardzo ekscytuje. Mogę po prostu skupić się na kreatywności, a nie przejmować możliwym życiem lub śmiercią marki DC, tak jak to robiłem jeszcze półtora miesiąca temu.

Dodał również, że nie każdy projekt będzie taki, jak ten o Supermanie. Nie zawsze na pierwszym planie stać będzie przekaz tego, że życzliwość jest najważniejsza.

Nie każda historia, którą opowiem będzie o życzliwości. Musi być po prostu powód do opowiedzenia konkretnej historii. Nie można rzucać kolejnymi projektami tylko dlatego, że chodzi o postaci, które ludzie lubią.

Najlepsze stroje Supermana

13. Strój Nicolasa Cage'a w roli Supermana

13. Strój Nicolasa Cage'a w roli Supermana
fot. Warner Bros. Pictures
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
