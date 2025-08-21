James Gunn odetchnął z ulgą - DC przetrwało. Jakie będą kolejne projekty po Supermanie?
Wiele osób zastanawiało się, czy wynik finansowy Supermana powinien być uznawany za sukces. Reakcja Jamesa Gunna mówi sama za siebie w tej kwestii - w końcu odetchnął z ulgą.
Superman spodobał się publiczności, krytykom i wkrótce przekroczy granicę 600 mln dolarów z całego świata. Z kolei w Stanach Zjednoczonych już teraz jest topową produkcją na podstawie komiksów DC. Wiele osób zastanawiało się, czy przy takim wyniku można ochrzcić film mianem sukcesu komercyjnego. James Gunn wielokrotnie mówił, że tak, a teraz przyznał, że odczuwa z tego powodu ulgę.
W Spider-Manie 4 pojawią się genialny aktor i zupełnie zaskakująca postać z MCU
W nowym wywiadzie James Gunn przyznał, że sukces Supermana pozwolił mu odetchnąć z ulgą i skupić w pełni na następnych projektach:
Dodał również, że nie każdy projekt będzie taki, jak ten o Supermanie. Nie zawsze na pierwszym planie stać będzie przekaz tego, że życzliwość jest najważniejsza.
Najlepsze stroje Supermana
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1989, kończy 36 lat