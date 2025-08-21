DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial
Po sukcesie Supermana trzeba iść za ciosem. Jakie są plany Jamesa Gunna i Petera Safrana na DCU w najbliższych latach?
Jakie DCU snuje plany po sukcesie Supermana? Wiemy, że James Gunn chce nakręcić kolejny film o Człowieku ze stali, jednak nie ma być to standardowy sequel, tylko coś skupionego na Super-Rodzince. I wygląda na to, że chce zacząć nad nim prace jak najwcześniej. W nowym wywiadzie z Chrisem Hardwickiem zdradził:
Filmowiec zdradził już wcześniej, że w produkcji pojawią się postacie, które już poznaliśmy, a Człowiek ze stali będzie ich ważną częścią. Fani uważają, że najbardziej możliwa opcja w tym wypadku to wspólny film Supermana i Supergirl, której solowa przygoda trafi do kin w przyszłym roku. Możliwe, że James Gunn już teraz przewiduje hit.
DCU - dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial
W międzyczasie jednak włodarze studia liczą na to, że ukończą prace nad 2. częścią Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Jak wiemy, data premiery została przesunięta i produkcja zaliczyła spore opóźnienie. James Gunn jednak nie zamierza pospieszać reżysera i już wcześniej prosił fanów o cierpliwość i zaufanie.
W ramach DCU ogłoszono już wiele seriali, między innymi Boostera Golda i Paradise Lost o domu Wonder Women, ale żaden z tych tytułów nie wydaje się posuwać do przodu. Pytanie więc, czy ten kolejny tajemniczy projekt to coś, co pojawiło się w rozpisce Chapter One: Gods and Monsters, czy coś zupełnie nowego.
DCU - wszystkie nadchodzące seriale
A jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze seriale ogłosił James Gunn przy starcie Chapter One: Gods and Monsters, zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią.
Źródło: comicbookmovie.com
