DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

Po sukcesie Supermana trzeba iść za ciosem. Jakie są plany Jamesa Gunna i Petera Safrana na DCU w najbliższych latach?
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  superman 
DCU batman Supergirl
Supergirl - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku. Fot. DC Studios
Jakie DCU snuje plany po sukcesie Supermana? Wiemy, że James Gunn chce nakręcić kolejny film o Człowieku ze stali, jednak nie ma być to standardowy sequel, tylko coś skupionego na Super-Rodzince. I wygląda na to, że chce zacząć nad nim prace jak najwcześniej. W nowym wywiadzie z Chrisem Hardwickiem zdradził:

Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie następny film, który nakręcimy, będzie kontynuacją Supermana. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale myślę, że to na nim się skupimy.

Filmowiec zdradził już wcześniej, że w produkcji pojawią się postacie, które już poznaliśmy, a Człowiek ze stali będzie ich ważną częścią. Fani uważają, że najbardziej możliwa opcja w tym wypadku to wspólny film Supermana i Supergirl, której solowa przygoda trafi do kin w przyszłym roku. Możliwe, że James Gunn już teraz przewiduje hit. 

DCU - dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

W międzyczasie jednak włodarze studia liczą na to, że ukończą prace nad 2. częścią Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Jak wiemy, data premiery została przesunięta i produkcja zaliczyła spore opóźnienie. James Gunn jednak nie zamierza pospieszać reżysera i już wcześniej prosił fanów o cierpliwość i zaufanie. 

Mam nadzieję, że przed tym zdążymy go nakręcić [Batmana 2], a wtedy myślę skupimy się na kolejnym [kontynuacji Supermana] – wyjaśnił James Gunn. – Następny w kolejce jest serial telewizyjny, o którym nikt nic nie wie.

W ramach DCU ogłoszono już wiele seriali, między innymi Boostera Golda i Paradise Lost o domu Wonder Women, ale żaden z tych tytułów nie wydaje się posuwać do przodu. Pytanie więc, czy ten kolejny tajemniczy projekt to coś, co pojawiło się w rozpisce Chapter One: Gods and Monsters, czy coś zupełnie nowego. 

DCU - wszystkie nadchodzące seriale

A jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze seriale ogłosił James Gunn przy starcie Chapter One: Gods and Monsters, zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią. 

„Latarnie”

„Latarnie” – serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni Hala Jordana. Główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre. Premiera jest zaplanowana na początek 2026 roku.

„Latarnie”
fot. DC Comics
Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
The Batman Part II

