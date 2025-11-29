fot. materiały prasowe TVP

Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów, czyli Tomsona i Barona, Kuby Badacha, Margaret, Michała Szpaka oraz dodatkowej trenerki Ani Karwan i, zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy zaśpiewali w odcinkach live. Już w sobotę 29 listopada 2025 roku odbędzie się wielki finał tej odsłony muzycznego show. Oprócz uczestników walczących o miano najlepszego głosu w Polsce na scenie programu nie zabraknie gości specjalnych.

The Voice of Poland 16: te gwiazdy zaśpiewają na scenie podczas finału

Na scenie The Voice of Poland zaśpiewa ubiegłoroczna zwyciężczyni, Ania Iwanek, którą na szczyt podium doprowadził Kuba Badach. Swój eurowizyjny singiel zatytułowany Brightest Life zaprezentuje również Marianna Kłos - tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2025. Po raz pierwszy w programie wystąpi jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich artystów - Ralph Kamiński. Obok polskich wykonawców fani programu będą mogli zobaczyć i usłyszeć: jedną z najpopularniejszych francuskich wokalistek - ZAZ - oraz Nemo, szwajcarską osobę artystyczną, która zwyciężyła Eurowizję 2024.

Premierowe odcinki 16. edycji programu The Voice of Poland są emitowane w każdą sobotę o 20:30 na antenie TVP2.