Peaky Blinders: Nieśmiertelny - zdjęcia z filmu. Jest opis fabuły

Peaky Blinders: Nieśmiertelny to film fabularny, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z zakończenia hitowego serialu. Pierwszy opis fabuły potwierdza osadzenie akcji w czasie II wojny światowej, ale i tak nie zdradza konkretów, które ujawniłyby, z czym Tommy Shelby (Cillian Murphy) będzie musiał się zmierzyć.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny – opis fabuły

Taki opis opublikował Netflix:

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które udał się z własnej woli, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy zniszczyć je na zawsze.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny – galeria zdjęć

Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Cillian Murphy znów na ekranie jako Tommy Shelby, a obok niego ponownie pojawią się: Sophie Rundle (siostra Tommy’ego Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) oraz Ian Peck (Curly). Wśród nowych osób w obsadzie są Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth oraz Jay Lycurgo. Reżyserem filmu jest Tom Harper, odpowiedzialny za reżyserię wielu odcinków serialu.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - premiera światowa odbędzie się 6 marca 2026 roku w amerykańskich kinach. 20 marca film trafi do Netflixa.