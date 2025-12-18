Czy to będzie najśmieszniejszy film Świąt 2025 roku? Oto finałowy zwiastun Anakondy

Nadchodzi remake klasyka kina klasy B, czyli Anakondy. Nowa wersja z Jackiem Blackiem i Paulem Ruddem ma być swoistym hołdem dla tamtej produkcji, ale i całego gatunku. Premiera jest zaplanowana na nadchodzące święta 2025 roku. W sieci pojawił się finałowy zwiastun. Jest śmiesznie?
Anakonda - finałowy zwiastun
Oto finałowy zwiastun filmu Anakonda z Jackiem Blackiem i Paulem Ruddem w rolach głównych. Wcielą się w dwójkę najlepszych przyjaciół, którzy od zawsze chcieli nakręcić remake swojego ulubionego filmu wszech czasów, czyli właśnie Anakondy.
Anakonda ma trafić do kin 25 grudnia 2025 grudnia.
Anakonda - reżyseria, obsada, premiera
Za reżyserię filmu odpowiada Tom Gormican, który kilka lat temu dał widzom Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Napisał również scenariusz razem z Kevinem Ettenem. Oprócz Paula Rudda i Jacka Blacka w obsadzie są także Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello i Steve Zahn.
Paul Rudd zapowiada, że klimat produkcji będzie podobny do poprzedniego filmu reżysera, czyli Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu. Biorąc to pod uwagę, a także Anakondę z z 1997 roku, możemy spodziewać się mieszanki horroru, komedii i dużej dawki meta humoru.
