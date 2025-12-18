Reklama
Czy to będzie najśmieszniejszy film Świąt 2025 roku? Oto finałowy zwiastun Anakondy

W sieci zadebiutował finałowy zwiastun komedii zatytułowanej Anakonda, która jest remakiem klasyka o tym samym tytule sprzed lat. Czy to będzie nowy świąteczny hit?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
anakonda 
zwiastun
Kadr z filmu Anakonda (2025) od Sony Pictures Źródło: studio Sony Pictures
Nadchodzi remake klasyka kina klasy B, czyli Anakondy. Nowa wersja z Jackiem Blackiem i Paulem Ruddem ma być swoistym hołdem dla tamtej produkcji, ale i całego gatunku. Premiera jest zaplanowana na nadchodzące święta 2025 roku. W sieci pojawił się finałowy zwiastun. Jest śmiesznie?

Anakonda - finałowy zwiastun

Oto finałowy zwiastun filmu Anakonda z Jackiem Blackiem i Paulem Ruddem w rolach głównych. Wcielą się w dwójkę najlepszych przyjaciół, którzy od zawsze chcieli nakręcić remake swojego ulubionego filmu wszech czasów, czyli właśnie Anakondy.

Anakonda ma trafić do kin 25 grudnia 2025 grudnia.

Anakonda - reżyseria, obsada, premiera

Za reżyserię filmu odpowiada Tom Gormican, który kilka lat temu dał widzom Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Napisał również scenariusz razem z Kevinem Ettenem. Oprócz Paula Rudda i Jacka Blacka w obsadzie są także Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello i Steve Zahn.

Paul Rudd zapowiada, że klimat produkcji będzie podobny do poprzedniego filmu reżysera, czyli Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu. Biorąc to pod uwagę, a także Anakondę z z 1997 roku, możemy spodziewać się mieszanki horroru, komedii i dużej dawki meta humoru.

anaconda (2025)

arrow-left
anaconda (2025)
Fot. People
arrow-right

Źródło: YouTube (Sony Pictures Entertainment)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
anakonda 
zwiastun
Powiązane filmy
2025
Anakonda
Zobacz w kinie Anakonda Komedia
Powiązane osoby

