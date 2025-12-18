UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. CD Projekt

Reklama

W tym roku Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodził 10. urodziny, jednak gra nadal cieszy się dużym zainteresowaniem i bardzo możliwe, że doczeka się jeszcze jednego fabularnego rozszerzenia.

Jako pierwszy o sprawie poinformował Borys Nieśpielak w czerwcowym odcinku podcastu Rock i Borys. Ujawnił on, że jest pewny wiarygodności tych informacji, ponieważ usłyszał o tym z kilku niezależnych źródeł. Dodał również, że za tajemniczy dodatek miałoby odpowiadać studio Fool’s Theory.

Wiedźmin 3 ma otrzymać jeszcze jedno DLC. Niespodzianka 10 lat po premierze gry

Niedawno, po około pół roku, temat powrócił za sprawą Mateusza Chrzanowskiego, analityka Noble Securities. W swoim najnowszym raporcie zdradził on, że nowe DLC do Wiedźmina 3 mogłoby pojawić się na rynku w maju 2026 roku, a więc przy okazji kolejnej rocznicy premiery gry. Jednocześnie debiut ten miałby stanowić początek właściwej kampanii marketingowej kolejnej odsłony serii, czyli Wiedźmina 4. Noble Securities szacuje, że produkcja z Ciri w roli głównej może zadebiutować pod koniec 2027 roku.

ROZWIŃ ▼

Jak zwykle w takich sytuacjach radzimy podchodzić do powyższych doniesień z dystansem i czekać na oficjalne informacje. Czas pokaże czy w branżowych przeciekach i spekulacjach analityków było ziarno prawdy.

Najgłośniejsze polskie gry

Zobaczcie też nasze zestawienie najgłośniejszych polskich gier.