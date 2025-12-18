Takiego kryminału jeszcze nie było. Owce rozwiązują sprawę zbrodni w filmie od twórcy Czarnobyla [ZWIASTUN]

fot. materiały prasowe

The Sheep Detectives to bardzo niecodzienny projekt, pokazujący mieszankę aktorskiego kina familijnego z kryminałem, w którym detektywami są gadające owce. By tego było mało, scenarzystą jest Craig Mazin, twórca i showrunner seriali The Last of Us oraz Czarnobyl. Reżyserką jest Kyla Balda, twórczyni trzech animacji o Minionkach.

The Sheep Detectives - zwiastun

The Sheep Detectives - opis fabuły

George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją - nie podejrzewa jednak, że nie tylko wszystko pojmują, ale też godzinami dyskutują między sobą o tym, kto jest sprawcą zbrodni.

Gdy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce szybko dochodzą do wniosku, że doszło do morderstwa i są przekonane, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Lokalny policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy nie miał do czynienia z poważną zbrodnią, więc zwierzęta uznają, że muszą wziąć sprawy w swoje kopyta. Oznacza to pierwsze opuszczenie łąki i konfrontację z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak w kryminałach, które znają na pamięć.

The Sheep Detectives - obsada

Hugh Jackman wciela się w owczarza, który jest podstawą fabuły. W obsadzie są także Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Emma Thompson, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Regina Hall, Chris O’Dowd, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein oraz Rhys Darby.

The Sheep Detectives - premiera w polskich kinach odbędzie się 8 maja 2026 roku.