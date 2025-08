Skład trenerów 16. edycji The Voice of Poland już znany. Kto dołączył do nowej jurorki?

fot. Arsen Petrovych/ TVP

The Voice of Poland można oglądać na antenie TVP2 od 2011 roku. Ten muzyczny program oparty na międzynarodowym formacie nadal cieszy się ogromną popularnością. Za produkcję polskiej odsłony show od samego początku odpowiedzialna jest firma Rochstar. Do tej pory widzowie obejrzeli 15 edycji programu. Zwycięzcą ostatniej była Ania Iwanek. Internetowy casting do kolejnej odsłony zakończył się w maju tego roku, a nagrania rozpoczęły 3 sierpnia. Już wiadomo, że miejsce Lanberry na czerwonym fotelu zajęła Margaret, która wróciła do produkcji po kilkuletniej przerwie. Kto jeszcze znalazł się w gronie jurorów najnowszej edycji programu?

The Voice of Poland 16: kogo zobaczymy w jury?

Od pierwszej edycji The Voice of Poland skład trenerów wielokrotnie się zmieniał, a ich rola w programie jest bardzo istotna. W trakcie przesłuchań w ciemno to oni decydują, kto przejdzie dalej. Następnie pracują z wybranymi osobami w obrębie swoich drużyn w kolejnych etapach. Przypomnijmy, że w 13. i 14. edycji skład jurorów pozostał taki sam. Tworzyli go Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Lanberry, Justyna Steczkowska. W 16. edycji u boku Margaret zobaczymy Michała Szpaka, Tomsona i Barona oraz Kubę Badacha. Przypomnijmy, że cała ta czwórka oceniała umiejętności wokalne uczestników poprzedniej odsłony show.

Wszyscy artyści nie kryją radości z powodu powrotu na plan programu, Margaret jest bardzo podekscytowana:

Dzisiaj wstałam godzinę przed budzikiem i czekałam aż będę mogła przyjść na plan, bo naprawdę tęskniłam za tym programem. Tęskniłam za tymi emocjami i tęskniłam za ludźmi, którzy ten program tworzą. Jestem ciekawa, jak się odnajdę w nowej konfiguracji trenerskiej.

Michał Szpak wyjawił, na jakich uczestników zwróci uwagę:

Czekam na kogoś, kto będzie śpiewał ze swojego wnętrza. Kogoś, po kim poczuję, że to nie jest osoba, która po prostu przyszła, nauczyła się piosenki i stwierdziła: to jest mój najlepszy numer do wykonania. Tylko kogoś, kto stanie na scenie i będę widział, że ta piosenka jest nim, a nie tylko piosenką.

Tomson nie ma wątpliwości, że nowa edycja będzie po brzegi wypełniona muzyką i wielkimi emocjami. 16. odsłona The Voice of Poland wystartuje w sobotę 6 września 2025 roku na antenie TVP2 o 20:05.