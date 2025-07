Top of the Top Sopot Festival 2025: to oni powalczą o Bursztynowego Słowika

fot. materiały prasowe

Podczas tegorocznej edycji Top of the Top Sopot Festival w Operze Leśnej na widzów czekają cztery wieczory muzycznej magii. Legendarna impreza rozpocznie się 18 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia 2025 roku. Widzowie będą mogli podziwiać występy ikonicznych gwiazd polskiej sceny muzycznej, bogate choreografie oraz spektakularną scenografię. Nie zabraknie też popularnych prowadzących, nieszablonowe relacje w mediach społecznościowych oraz wielu zaskakujących niespodzianek. We wtorek 19 sierpnia wybrani wokaliści powalczą o Bursztynowego Słowika, czyli najbardziej prestiżową statuetkę polskiego przemysłu muzycznego. Kto znalazł się wśród nominowanych?

Nominowani do Bursztynowego Słowika 2025

O Bursztynowego Słowika w 2025 roku powalczy 9 gwiazd. Warto wspomnieć, że o tym, kto zasłużył na tę nagrodę, pierwotnie decydowało jury. Obecnie decydują głosy widzów. Oto kto znalazł się wśród nominowanych do najbardziej prestiżowej statuetki polskiego przemysłu muzycznego:

Mery Spolsky

Red Lips

Wiktor Waligóra

Michał Szczygieł

Carla Fernandes

Dezydery

Blauka

Phero-Kris Cugowski

Skubas

Nie będą to jedyne gwiazdy, które 19 sierpnia rozświetlą scenę. Tego dnia poza nominowanymi do Bursztynowego Słowika w Operze Leśnej wystąpią między innymi Agnieszka Chylińska, Oskar Cyms, Feel oraz Zalia.

Gdzie oglądać Top of the Top Festival 2025?

Transmisje z Top of the Top Festival 2025 będzie można oglądać na antenie TVN.