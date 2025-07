Tribbs nowym trenerem w The Voice Kids. Co warto o nim wiedzieć?

fot. Waldemar Kompała, Arsen Petrovych / TVP

Reklama

W 9. edycji programu The Voice Kids, którego premiera została zaplanowana na luty 2026 roku, nie zabraknie zmian w gronie trenerów. Uczestników nadal wspierać będą za to uwielbiani prowadzący: Paulina Chylewska, Michalina Sosna oraz Jan Dąbrowski. Przypomnijmy, że z rolą jurorki jakiś czas temu pożegnała się Natasza Urbańska, która od 7. edycji zasiadała u boku Cleo oraz Tomsona i Barona. Już wiadomo, że w nadchodzącej edycji The Voice Kids w roli trenera zadebiutuje DJ Tribbs, który dołączy do Cleo.

Tribbs jest jednym z najpopularniejszych polskich producentów

Choć Tribbs (właściwie Mikołaj Trubulec) ma dopiero 29 lat, już od dłuższego czasu podbija listy przebojów i jest uważany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów muzycznych. Szczególne uznanie słuchaczy zdobyły jego odświeżone odsłony polskich klasyków. W 2022 roku we współpracy z Kubańczykiem stworzył swoją wersję przeboju Krzysztofa Krawczyka Ostatni raz zatańczysz ze mną, która doczekała się już ponad 128 milionów wyświetleń na YouTubie. Do innych kultowych kawałków, które przerobił Tribbs, zaliczają się Bal wszystkich świętych Budki Suflera czy Dzieci Wybiegły Elektrycznych Gitar.

Tribbs ma na swoim koncie również współprace z polskimi artystami takimi jak Roksana Węgiel, Viki Gabor, Cleo, Ewa Farna, Margaret, Natalia Szroeder, Sound'n'Grace czy Smolasty. W 2023 roku połączył siły również z Lanberry, tworząc piosenkę Dzięki, że jesteś, której teledysk doczekał się już ponad 65 milionów wyświetleń na YouTubie. Tribbs miał też okazję współpracować z zagranicznymi gwiazdami takim jak Becky Hill, Laidback Luke czy Alan Walker. Ponadto współtworzył piosenki na Eurowizje takie jak River Krystiana Ochmana, Solo Blanki, Universo Hiszpana Blasa Canto z 2020 roku czy Amen Vincenta Bueno z Eurowizji w 2021 roku.

Tribbs - Instagram

Tribbs prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @tribbs. Podzielił się tam między innymi nagraniem, na którym można zobaczyć, jak zareagował na wieść, że został nowym trenerem w The Voice Kids. Znajdziecie je poniżej: