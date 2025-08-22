placeholder
Reklama
placeholder

Co dalej z Doktorem Who? Seria może powrócić do korzeni w przypadku rozstania z Disneyem

Doktor Who wraz z nawiązaniem współpracy BBC z Disneyem spotkał się z nowymi, wysokimi oczekiwaniami, którym nie sprostał. Czy to oznacza, że ikoniczny serial zostanie anulowany? A jeśli nie, to jaka czeka go przyszłość?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  doktor who 
disney+
Doktor Who fot. Disney+
Reklama

Disney+ miało być nowym rozdziałem dla Doktora Who. Wysoki budżet, wsparcie finansowe, nowy Doktor w osobie Ncutiego Gatwy oraz powrót Russella T Daviesa w roli showrunnera. Plany były wielkie, a Disney chciał mieć swoje własne Stranger Things, ale na planach się skończyło. Wyniki oglądalności były zdecydowanie poniżej oczekiwań, Ncuti Gatwa po 2. sezonach zrezygnował z roli, a przyszłość legendarnego serialu na platformie jest niejasna. Czy istnieje ryzyko, że nie zobaczymy już nigdy więcej Doktora Who na małym ekranie?

Nicolas Cage z nową, zaskakującą rolą. Może zagrać w kultowym serialu

Serial czeka na potwierdzenie kolejnego sezonu, którego się jeszcze nie doczekał pomimo cliffhangera kończącego ostatni z nich. Spekuluje się, że HBO Max i Netflix mogą być zainteresowani nawiązaniem współpracy z BBC w celu kontynuowania serialu. A co jeśli tak się nie stanie? Kate Phillips, jedna z szefowych BBC, uspokoiła fanów podczas Edinburgh TV Festival. Doktor Who nigdzie się nie wybiera.

Disney był świetnym partnerem, a Doktor Who nadal będzie się pojawiać na BBC, niezależnie czy będziemy współpracować dalej z Disneyem czy nie. Tardis nigdzie się nie wybiera.

Oznacza to, że nawet jeśli BBC nie znajdzie partnera do realizowania kolejnych sezonów ikonicznego serialu, to będzie to robić samodzielnie - po prostu z mniejszymi ambicjami i budżetem, czyli tak jak to było przed współpracą z Disneyem.

Najlepsze seriale science fiction w historii [RANKING]

arrow-left 25. Altered Carbon (2018-2020) Źródło: materiały prasowe arrow-right
25. Altered Carbon (2018-2020)
24. Westworld (2016-2022)
23. Zagubieni w kosmosie (2018-2021)
22. Battlestar Galactica (1978-1979)
21. Zagubiony w czasie (1989-1993)
20. Futurama: Przygody Fry'a w kosmosie (1999-2023)
19. Fringe: Na granicy światów (2008-2013)
18. Star Trek: Enterprise (2001-2005)
17. Babilon 5 (1994-1998)
16. Ucieczka w kosmos (1999-2003)
15. Gwiezdne wrota: Atlantyda (2004-2009)
14. Star Trek: Voyager (1995-2001)
13. Star Trek: Stacja kosmiczna (1993-1999)
12. Orville (2017 - prawdopodobnie nadal)
11. Strefa mroku (1959-1964)
10. Star Trek (1966-1969)
9. Stranger Things (2016-2024)
8. Doktor Who (2005 - nadal)
7. Z Archiwum X (1993-2018)
6. The Mandalorian (2019 - nadal)
5. Battlestar Galactica (2004-2009)
4. Gwiezdne wrota (1997-2007)
3. Star Trek: Następne pokolenie (1987-1994)
2. Firefly (2002-2003)
1. The Expanse (2015-2022)

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  doktor who 
disney+
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2005
Doktor Who
Oglądaj TERAZ Doktor Who Przygodowy

Najnowsze

1 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Szkoła i statek kosmiczny w jednym? Star Trek: Starfleet Academy spełni marzenie każdego dzieciaka

2 Jezioro trumien
-

Jezioro trumien: premiera książki pełnej tajemnic i intryg

3 K-popowe łowczynie demonów
-

Animacja Netflixa może podbić kina, choć każdy obejrzał ją już w streamingu. Padła kwota

4 World of Warcraft: Midnight
-

Nowe informacje o World of Warcraft: Midnight! Domy dla graczy, kolejna rasa sprzymierzona i więcej atrakcji

5 The Last of Us: sezon 2, odcinek 2
-

Bitwa o Jackson w 2. sezonie The Last of Us mogła być dłuższa. Co jeszcze zmieniono?

6 Krzyk 6
-

Krzyk 7 - powód rezygnacji poprzedniego reżysera. Dotyczył wcześniejszego zwolnienia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e161

Moda na sukces

s12e07

Okrutni jajcarze

s08e13

Ekipa z New Jersey

s58e22

s27e19

Big Brother (US)

s21e05

Misja Moda

s2025e165

Anderson Cooper 360

s2025e168

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kristen Wiig
Kristen Wiig

ur. 1973, kończy 52 lat

Ross Marquand
Ross Marquand

ur. 1981, kończy 44 lat

Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan

ur. 1979, kończy 46 lat

James Corden
James Corden

ur. 1978, kończy 47 lat

Barbara Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

9

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV