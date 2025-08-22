Co dalej z Doktorem Who? Seria może powrócić do korzeni w przypadku rozstania z Disneyem

fot. Disney+

Disney+ miało być nowym rozdziałem dla Doktora Who. Wysoki budżet, wsparcie finansowe, nowy Doktor w osobie Ncutiego Gatwy oraz powrót Russella T Daviesa w roli showrunnera. Plany były wielkie, a Disney chciał mieć swoje własne Stranger Things, ale na planach się skończyło. Wyniki oglądalności były zdecydowanie poniżej oczekiwań, Ncuti Gatwa po 2. sezonach zrezygnował z roli, a przyszłość legendarnego serialu na platformie jest niejasna. Czy istnieje ryzyko, że nie zobaczymy już nigdy więcej Doktora Who na małym ekranie?

Serial czeka na potwierdzenie kolejnego sezonu, którego się jeszcze nie doczekał pomimo cliffhangera kończącego ostatni z nich. Spekuluje się, że HBO Max i Netflix mogą być zainteresowani nawiązaniem współpracy z BBC w celu kontynuowania serialu. A co jeśli tak się nie stanie? Kate Phillips, jedna z szefowych BBC, uspokoiła fanów podczas Edinburgh TV Festival. Doktor Who nigdzie się nie wybiera.

Disney był świetnym partnerem, a Doktor Who nadal będzie się pojawiać na BBC, niezależnie czy będziemy współpracować dalej z Disneyem czy nie. Tardis nigdzie się nie wybiera.

Oznacza to, że nawet jeśli BBC nie znajdzie partnera do realizowania kolejnych sezonów ikonicznego serialu, to będzie to robić samodzielnie - po prostu z mniejszymi ambicjami i budżetem, czyli tak jak to było przed współpracą z Disneyem.

