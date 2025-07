Celebrytka dała swojemu dziecku na imię… Aquaman. Tak zareagował James Gunn

fot. YouTube: DC

Celebrytka Trisha Paytas jest dobrze znana internautom głównie ze swojej działalności w mediach społecznościowych. Szczególną popularnością cieszy się na YouTubie, gdzie publikuje głównie vlogi oraz teledyski do swoich piosenek. Jej kanał o nazwie blndsundoll4mj na ten moment subskrybuje ponad 5 milionów użytkowników. Trisha Paytas pod koniec lipca 2025 roku przekazała swoim obserwatorom, że przywitała na świecie syna. Postanowiła nazwać go... Aquaman Moses Paytas-Hacmon. W swoim podcaście pod tytułem Just Trish celebrytka wyjaśniła, że wpadła na taki pomysł, ponieważ odkąd pamięta była wielką fanką komiksów DC z udziałem Aquamana. Na nietypowe imię syna celebrytki zdążył już zareagować James Gunn.

Co James Gunn sądzi o tym, że Trisha Paytas dała swojemu synowi na imię Aquaman?

James Gunn podczas Comic Con wyznał portalowi Entertainment Weekly, że jest świadomy tego, że Trisha Paytas dała swojemu synowi na imię Aquaman. Dyrektor generalny DC Studios dał jasno do zrozumienia, że nie ma nic przeciwko temu. Nie ukrywał jednak, że martwi się o to, czy chłopiec nie będzie miał przez to problemów w szkole:

Myślę, że jest to [imię] fajne. Mam tylko nadzieję, że [syn] poradzi sobie w szkole. Sam miałem problem z nazwiskiem Gunn. Nazywano mnie Tommy Gunn, BB gun, ray gun. (...). Czy [rodzice] będą mówić na niego AQ? Jak mają zamiar go nazywać? Czy nie będą się z niego naśmiewali w szkole? Czy dzieciaki do tej pory się z siebie naśmiewają?

Trisha Paytas zareagowała na wypowiedź Jamesa Gunna

Trisha Paytas zdążyła już zareagować na słowa Jamesa Gunna. W jednym z odcinków swojego podcastu stwierdziła, że wymyślone przez niego przezwisko AQ jest ''mocne'' i ma zamiar mówić w tej sposób do swojego syna:

Przezwisko brzmiało AQ. Pomyślałam sobie: ''AQ jest takie mocne. Ok, będę się tego trzymać''.