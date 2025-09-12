Przeczytaj w weekend
Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

W kogo wcielili się uczestnicy 22. sezonu programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2. odcinku?
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki . Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć pierwszy odcinek programu. Jego zwyciężczynią została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. Kto triumfował w drugim odcinku?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 2. odcinek – występy

W 2. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

  • Julia Żugaj zaśpiewała piosenkę Britney Spears pod tytułem You Drive Me (Crazy);
  • Modest Ruciński zaprezentował się na scenie jako Artur Gadowski w utworze Szczęśliwego Nowego Jorku;
  • Natalia Muianga zaprosiła do wspólnego występu Kasię Ptasińską. Zaśpiewały piosenkę Bruno Marsa i Lady Gagi Die with a smile;
  • Andrzej Nejman stał się Hanką Bielicką w Balladzie o jednej Wiśniewskiej;
  • Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako Sabrina Carpenter w utworze Espresso;
  • Krystian Ochman wystąpił jako Bonnie Tayler w piosence Total eclipse of the heart;
  • Edyta Herbuś zaśpiewała utwór Kylie Minogue pod tytułem The loco-motion;
  • Kamil Studnicki zaprezentował się na scenie jako Benson Boone w piosence Beautiful Things;

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 2. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 2. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo został Kamil Studnicki. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał  Teatrowi 21 - Centrum Sztuki Włączającej w Warszawie.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 2. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 2. odcinku prezentuje się następująco:

  1. Kamil Studnicki
  2. Modest Ruciński
  3. Andrzej Nejman
  4. Natalia Muianga
  5. Edyta Herbuś
  6. Krystian Ochman
  7. Marta Bijan
  8. Julia Żugaj

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 2. odcinka

Julia Żugaj

Julia Żugaj jako Britney Spears

Julia Żugaj
fot. materiały prasowe Polsat
Źródło: Materiały prasowe Polsat

Ania Szczudlińska
