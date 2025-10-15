Zmiana w jury Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Kogo zastąpi znana piosenkarka?

fot. materiały prasowe Polsat

22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo zadebiutowała na antenie Polsatu 5 września 2025 roku. Do tej pory widzowie obejrzeli jej sześć epizodów, a to oznacza, że powoli zbliża się finał. Zanim to jednak nastąpi, uczestnicy z pewnością zaprezentują na scenie kolejne niesamowite metamorfozy. W tej odsłonie tego muzycznego show o wygranie 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny walczą: Marta Bijan, Kamil Studnicki, Natalia Muianga, Modest Ruciński, Edyta Herbuś, Krystian Ochman, Julia Żugaj oraz Andrzej Nejman. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. W 7. odcinku nastąpi jednak pewna zmiana w jury. Kogo zabraknie?

Natalia Kukulska jurorką w 7. odcinku 22. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo

W kolejnym 7. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na fotelu jurora Justynę Steczkowską zastąpi Natalia Kukulska. Wykonawczyni nie mogła pojawić się w tym epizodzie, bo wówczas przebywała w Bazylei na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym reprezentowała nasz kraj z piosenką Gaja i zajęła 14. miejsce. Dlatego produkcja zdecydowała, by na jeden wieczór jej miejsce przy stole jurorskim zajęła inna artystka.

Przypominamy, że 22. edycję programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo można oglądać na antenie Polsatu w każdy piątek o 19:55.