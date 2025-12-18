Reklama
Piep*zyć Mickiewicza 3 - pierwsza zapowiedź, plakat i zdjęcia. Studniówka, dramy i AI

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź trzeciej części Piep*zyć Mickiewicza​. Z jakimi problemami swoich podopiecznych tym razem będzie musiał sobie poradzić bohater grany przez Dawida Ogrodnika? Są też zdjęcia i plakat.
Piep*zyć Mickiewicza 3 fot. Sławomir Mrozek
Poprzednie dwa filmy z serii Piep*zyć Mickiewicza pokazały, że polskie kino jest w stanie wyprodukować zabawne i pouczające komedie w XXI wieku, co wiele osób poddawało w wątpliwość. Produkcje te dowiodły również, że publika jest zainteresowana pójściem na taki seans, gdy jakość jest odpowiednia. Nie dziwi zatem, że powstanie kolejna część, a oto jej pierwsza zapowiedź.

Piep*zyć Mickiewicza 3 - zapowiedź, plakat i zdjęcia

Oto pierwsza zapowiedź filmu Piep*zyć Mickiewicza 3:

Oto pierwszy plakat i zdjęcia z nadchodzącej produkcji:

Piep*zyć Mickiewicza 3

arrow-left
Piep*zyć Mickiewicza 3
fot. Marcin Skrzyński
arrow-right

Premiera filmu zaplanowana na 13 lutego 2026 roku.

Piep*zyć Mickiewicza 3 - opis fabuły i obsada

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość - od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle - powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".

W obsadzie zobaczymy:  Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego,  Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Aleksandrę Izydorczyk, Artura Gwizdaka, Weronikę Książkiewicz, Dawida Ogrodnika, Aldonę Jankowską, Jarosława Grudę, Annę Szymańczyk oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego.

Źródło: informacja prasowa

