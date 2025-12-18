Reklama
Muppety wracają! Disney wyjawił datę premiery i pokazał zwiastun

Kermit i reszta Muppetów wracają na ekran. Ich gościem specjalnym będzie Sabrina Carpenter. Znamy już datę premiery, która zbiegnie się z 50. rocznicą serialu.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  muppety 
Disney disney+
Muppety Fot. Disney
Muppety wracają. Disney+ i ABC ogłosiły datę premiery specjalnego odcinka The Muppet Show. Odbędzie się 4 lutego 2026 roku, czyli w tym samym czasie, w którym fani będą świętować 50. rocznicę kultowego serialu. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej. Dajcie znać, czy planujecie już seans!

Muppety były emitowane w latach 1976 - 1981. Twórcą programu był Jim Henson. Widzowie mogli oglądać perypetie różnych kukiełek, które lawirowały w świecie kina, telewizji i teatru. Serial zyskał status kultowego, a takie postacie jak Kermit czy Panna Piggy na stałe weszły do kanonu popkultury. 

Co wiemy o odcinki specjalnym The Muppet Show? Gospodarzem będzie Seth Rogen, a gościem specjalnym aktorka i piosenkarka Sabrina Carpenter. Za scenariusz odpowiada Albertina Rizzo, a za reżyserię Alex Timbers. Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman oraz Matt Vogel wcielą się w większość Muppetów, przy czym Goelz jest z serią od samego początku. Dzięki niemu powstał między innymi Gonzo.

Źródło: deadline

Co o tym sądzisz?
