Miliony czarodziejów. Twórcy Hogwarts Legacy chwalą się wynikiem sprzedażowym

Warner Bros. Games sięgając po licencję Harry'ego Pottera rozbiło bank. Gra Dziedzictwo Hogwartu sprzedaje się znakomicie i ustanowiła koljny rekord.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Dziedzictwo Hogwartu 
hogwarts legacy
Hogwarts Legacy / Dziedzictwo Hogwartu fot. WBIE
Hogwarts Legacy oficjalnie dołączyło do elitarnego grona największych hitów w historii gier wideo, przekraczając próg 40 milionów sprzedanych egzemplarzy na wszystkich platformach. To wynik, który jest trudny do osiągnięcia dla większości gier na rynku, a tym bardziej dla nowej w branży marki. 

Dziedzictwo Hogwartu zadebiutowało w lutym 2023 roku na PS5, Xbox Series oraz PC, a następnie gra trafiła na PS4 i Xbox One trzy miesiące później, by w listopadzie 2023 pojawić się także na Nintendo Switch. W czerwcu tego roku tytuł wydano dodatkowo na Switch 2, co jeszcze bardziej poszerzyło bazę potencjalnych graczy.

40 milionów sprzedanych sztuk plasuje grę na 19. miejscu listy najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Tytuł zrównał się pod tym względem z takimi produkcjami, jak PayDay 2 czy klasyczny Sonic the Hedgehog, a są to gry, które w sprzedaży dostępne są od kilkunastu i więcej lat. Hogwarts Legacy na ten wynik nie musiało tak długo pracować.

Źródło: X.com

