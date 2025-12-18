Miliony czarodziejów. Twórcy Hogwarts Legacy chwalą się wynikiem sprzedażowym

fot. WBIE

Hogwarts Legacy oficjalnie dołączyło do elitarnego grona największych hitów w historii gier wideo, przekraczając próg 40 milionów sprzedanych egzemplarzy na wszystkich platformach. To wynik, który jest trudny do osiągnięcia dla większości gier na rynku, a tym bardziej dla nowej w branży marki.

Dziedzictwo Hogwartu zadebiutowało w lutym 2023 roku na PS5, Xbox Series oraz PC, a następnie gra trafiła na PS4 i Xbox One trzy miesiące później, by w listopadzie 2023 pojawić się także na Nintendo Switch. W czerwcu tego roku tytuł wydano dodatkowo na Switch 2, co jeszcze bardziej poszerzyło bazę potencjalnych graczy.

40 milionów sprzedanych sztuk plasuje grę na 19. miejscu listy najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Tytuł zrównał się pod tym względem z takimi produkcjami, jak PayDay 2 czy klasyczny Sonic the Hedgehog, a są to gry, które w sprzedaży dostępne są od kilkunastu i więcej lat. Hogwarts Legacy na ten wynik nie musiało tak długo pracować.