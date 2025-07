Ugotowani powracają do TVN. Kiedy pierwszy odcinek?

fot. Materiały prasowe TVN

Ugotowani to program oparty na brytyjskim formacie pod tytułem Come Dine with Me. Doczekał się on 13 polskich edycji, które były emitowane na kanale TVN. Ostatnia z nich miała swoją premierę wiosną 2018 roku. 2023 roku program powrócił w nowej odsłonie Ugotowani w parach. Pierwszy i jedyny do tej pory sezon programu składał z 13. odcinków. Poza zwykłymi uczestnikami, w odcinkach specjalnych kulinarnego formatu pojawiały się także polskie gwiazdy takie jak: Malwina Wędzikowska z mamą Ewą, Klaudia El Dursi i Jacek Leszczyński czy Damian Michałowski z tatą Ireneuszem. Dla fanów programu mamy dobrą wiadomość. Już jesienią 2025 roku Ugotowani wrócą na antenę z nowym sezonem i to w pierwotnej wersji. Co wiadomo o tej edycji?

Ugotowani doczekają się kolejnej edycji. Kiedy pierwszy odcinek

W nowym sezonie Ugotowanych w każdym z odcinków występować będzie czworo uczestników, którzy w swoich domach będą przygotowywać kolację, a potem oceniać przyrządzone przez pozostałych dania. Ten, kto otrzyma najwięcej punktów od swoich przeciwników, wygra nagrodę pieniężną. Pierwszy odcinek nowej edycji programu Ugotowani będzie można obejrzeć w sobotę 30 sierpnia 2025 roku o 17:55 na antenie TVN. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień.