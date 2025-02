Czego żałuje reżyser Green Lantern? Scenariusz oddałby w ręce tego aktora

WarnerBros.

Martin Campbell wyreżyserował film Green Lantern, a główną rolę zagrał Ryan Reynolds. Niestety, produkcja nie odniosła sukcesu i wiele osób do dzisiaj wspomina ją jako jeden z najgorszych superbohaterskich filmów w historii. Po latach reżyser zdradził, co by zmienił. Przyznaje również, że bardzo zasmuciła go ta porażka.

Czego żałuje reżyser Green Lantern?

Przede wszystkim Martin Campbell żałuje tego, że scenariuszem Green Lantern nie zajął się... Ryan Reynolds.

Słuchaj, Ryan [Reynolds] jest wspaniały – powiedział Martin Campbell w rozmowie z portalem Comicbook. – Właściwie świetnie się bawiliśmy kręcąc ten film. Był trudny do zrobienia, ale świetnie się pracowało z nim i Blake Lively. Zawsze jest takim bystrym facetem, wiesz — wydaje mi się, że mówiłem już to innemu scenarzyście — żałuję, że nie on napisał scenariusz! Myślę, że wykonałby świetną robotę.

Właściwie nie powinno być to zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że Ryan Reynolds później był bardzo zaangażowany w stworzenie Deadpoola, który okazał się hitem i doczekał dwóch kolejnych filmów. Poza tym Martin Campbell zdawał się żałować, że nie powiązał ze sobą bardziej Parallaxa i Hammonda w Green Lantern.

Chcesz, żeby w jakiś sposób ta postać była powiązana ze złoczyńcą z filmu. Wszystkie powinny się jakoś łączyć, a nie łączyły w scenariuszu. A wszyscy bohaterowie byli bardzo obecni w komiksach – Sinestro, Kilowog, wszyscy… Ale ostatecznie nie udało się, co naprawdę mnie zasmuciło, ale cóż. Takie jest życie.

Reżyser przyznał więc, że porażka Green Lantern bardzo go zabolała.

