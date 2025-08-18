Reklama
Taco Hemingway w nowym filmie Igi Lis. Zobaczcie SELF-MADE?

Niedługo po premierze Bałtyku, pierwszego pełnometrażowego filmu Igi Lis internauci doczekali się kolejnej produkcji, którą ta stworzyła we współpracy z Taco Hemingwayem. Raper porusza w niej pewien ważny temat, który dotyczy każdego z nas.
Taco Hemingway w filmie SELF-MADE? fot. YouTube: Taco Hemingway
Iga Lis, czyli córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, jakiś czas temu wyreżyserowała swój pierwszy film pełnometrażowy Bałtyk (premiera w kinach 22 sierpnia 2025 roku). Na jej uroczystej premierze nie zabrakło znanego rapera Taco Hemingwaya, z którym Iga Lis jest w związku od 2017 roku. Reżyserka pomogła mu zrealizować teledysk do singla Gelato, który pochodzi z jego najnowszego albumu 1-800 OŚWIECENIE. Ponadto stworzyła produkcję pod tytułem SNUJ SIĘ, która miała swoją premierę w czerwcu 2024 roku podczas koncertu Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Okazuje się, że na tym nie koniec ich wspólnych projektów. 16 sierpnia 2025 roku raper podzielił się kolejnym materiałem wyreżyserowanym przez Igę Lis, który nosi tytuł SELF-MADE?.

Taco Hemingway gwiazdą SELF-MADE? w reżyserii Igi Lis

Iga Lis stworzyła kolejną poruszającą produkcję z ważnym przekazem. Podobnie jak w przypadku wspomnianej produkcji SNUJ SIĘ gwiazdą SELF-MADE? jest sam Taco Hemingway. Raper sam napisał scenariusz do produkcji, w którym podzielił się przemyśleniami na temat swojej kariery i stwierdził, że osiągnął sukces przede wszystkim dzięki ludziom, których napotkał na swojej drodze. Pod koniec filmu raper dochodzi do wniosku, że nie istnieje ktoś taki jak ''self-made man'', ponieważ każdy z nas został przez kogoś zbudowany. Za klimatyczne zdjęcia odpowiada Jakub Stoszek.

Film SELF-MADE? w reżyserii Igi Lis możecie obejrzeć poniżej:

Źródło: YouTube: Taco Hemingway

