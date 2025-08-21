Reklama
placeholder

Czy Inwazja doczeka się 4. sezonu? Nadzieje twórcy na przyszłość

Twórca serialu Inwazja, Simon Kinberg, zapowiedział już, że ma plany na kolejny sezon, choć trzeci dopiero czeka na premierę. Plany na czterosezonowy serial były zapowiadane od jakiegoś czasu.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  inwazja 
simon kinberg sezon 4
Inwazja - 3. sezon fot. Apple TV+
Reklama

W wywiadzie dla ScreenRant Simon Kinberg podzielił się swoją nadzieją na to, że widzowie dobrze przyjmą 3. sezon Inwazji, co pozwoli mu zrealizować wizję czterosezonowej opowieści. Kinberg zdradził też, że nadchodzące odcinki dostarczą potrzebnych odpowiedzi, ale zostawią kilka wątków otwartych, aby historia mogła być kontynuowana. Oto jego pełna wypowiedź:

Ostatecznie wszystko zależy od widowni, ale zawsze wyobrażałem sobie, że to serial na cztery sezony. Na końcu tego sezonu pewne kwestie znajdą swoje rozwiązanie, a inne pozostaną otwarte. Myślę, że wciąż jest przestrzeń, aby dalej rozwijać te postacie. Ale wiecie, to już nie zależy ode mnie, tylko od widowni.

W 2023 roku Simon Kinberg przedstawił swoje nadzieje wobec Inwazji, wspominając, że ma plany na sezony 3 i 4. Teraz, gdy premiera 3. sezonu jest tuż obok, takie pomysły mogą być bliżej realizacji niż kiedykolwiek. Jego nowe komentarze potwierdzają, że wizja serialu pozostała zaskakująco stabilna przez te lata.

Kinberg już wcześniej porównywał Inwazję do filmu podzielonego na akty – gdzie akcja stopniowo narasta, by doprowadzić do wielkiego punktu kulminacyjnego i finału. Jeśli nadal trzyma się tego podejścia, to jego wypowiedzi zapowiadają zarówno większą dawkę akcji w 3. sezonie, jak i to, że sezon 4 może przynieść coś jeszcze bardziej spektakularnego.

Inwazja - fabuła 3. sezonu

Inwazja to pełen napięcia, międzynarodowy serial science fiction, który przedstawia atak obcych na Ziemię widziany z wielu perspektyw – różnych ludzi z różnych zakątków świata, których losy powoli zaczynają się splatać.

W trzecim sezonie te perspektywy po raz pierwszy się zderzają, gdy główni bohaterowie zostają zebrani razem, by wspólnie wziąć udział w kluczowej misji mającej na celu infiltrację statku-matki obcych. Najpotężniejsze formy obcych wreszcie się ujawniły, szybko rozprzestrzeniając swoje śmiercionośne macki po całej planecie.

 

 

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  inwazja 
simon kinberg sezon 4
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Arco
-

Podróże w czasie i roboty. Zwiastun animacji Arco

2 Anemone
-

Daniel Day-Lewis wraca na ekran po 8 latach. Zobacz zwiastun Anemone

3 Myszka Miki Disney
-

Disney ma kłopoty z dotarciem do... mężczyzn z Gen Z. Lekarstwem nowa franczyza

4 7. Ballerina. Ze świata Johna Wicka
-

Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka już na VOD. Gdzie można obejrzeć film?

5 Halloween
-

Michael Myers powraca w grze Halloween. Twórcy Friday the 13th zapowiadają nową produkcję

6 Hollow Knight: Silksong
-

Data premiery Hollow Knight: Silksong ujawniona! Twórcy zaskoczyli

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e03

Miasteczko South Park

s2025e160

Moda na sukces

s15e13

Masterchef (US)

s17e08

U nas w Filadelfii

s11e05

Wykute w ogniu

s11e04

Wykute w ogniu

s38e150

Zatoka serc

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss

ur. 1967, kończy 58 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Laura Haddock
Laura Haddock

ur. 1985, kończy 40 lat

Kim Cattrall
Kim Cattrall

ur. 1956, kończy 69 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

10

Taco Hemingway w nowym filmie Igi Lis. Zobaczcie SELF-MADE?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV