Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka już na VOD. Gdzie można obejrzeć film?

Fani którzy czekali aż kolejny epizod ze świata Johna Wicka pojawi się na VOD, doczekali się. Ballerina pojawiła się już w kilku serwisach.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
7. Ballerina. Ze świata Johna Wicka fot. Lionsgate
Film Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka z Aną De Armas w roli głównej trafił wreszcie na VOD. Poniżej można zobaczyć na jakich platformach produkcja jest dostępna i jaką cenę trzeba za nią uiścić.

Gdzie i za ile można obejrzeć Ballerinę?

Prime Video - zakup wersji cyfrowej za 49.99 zł

Rakuten - zakup wersji cyfrowej za 59.99 zł

Ballerina - fabuła, obsada

Po tragicznych wydarzeniach, w których porywacz zamordował jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, siedmioletnia Eve trafia pod opiekę rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i pragnieniem odwetu zwraca uwagę tajemniczej grupy Ruska Roma, która przyjmuje ją w swoje szeregi i szkoli zarówno w tańcu, jak i w sztuce zabijania. Z czasem, jako dorosła kobieta i niezwykle utalentowana zabójczyni o wyjątkowym wdzięku, Eve łamie reguły organizacji, by rozpocząć własne poszukiwania mordercy ojca. Trop prowadzi ją z Nowego Jorku do niewielkiego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa prawdę o swojej tożsamości oraz powody tragedii, która spotkała jej rodzinę. To jednak dopiero początek jej drogi.

W obsadzie Balleriny znajdują się Ana De Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld).

