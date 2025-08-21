Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka już na VOD. Gdzie można obejrzeć film?
Fani którzy czekali aż kolejny epizod ze świata Johna Wicka pojawi się na VOD, doczekali się. Ballerina pojawiła się już w kilku serwisach.
Film Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka z Aną De Armas w roli głównej trafił wreszcie na VOD. Poniżej można zobaczyć na jakich platformach produkcja jest dostępna i jaką cenę trzeba za nią uiścić.
Gdzie i za ile można obejrzeć Ballerinę?
Prime Video - zakup wersji cyfrowej za 49.99 zł
Rakuten - zakup wersji cyfrowej za 59.99 zł
Ballerina - fabuła, obsada
W obsadzie Balleriny znajdują się Ana De Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld).
