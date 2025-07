Wiecie, jak Willem Dafoe wyglądał w młodości? Dziś obchodzi 70. urodziny!

fot. Searchlight Pictures

Willem Dafoe 22 lipca 2025 roku skończył 70 lat. Gwiazdor od dawna pozostaje jednym z najbardziej cenionych aktorów na świecie i zagrał już w ponad 100 filmach. W ostatnich latach można było go oglądać między innymi w Nosferatu, Biednych istotach, Asteroid City czy Beetlejuice, Beetlejuice. Willem Dafoe rozpoczął swoją karierę od występów w niewielkich zespołach teatralnych. Dołączył między innymi do eksperymentalnej trupy teatralnej The Wooster Group w Nowym Jorku. W 1980 roku udowodnił widzom, że równie ekspresyjny jak na deskach teatru potrafi być również na ekranie. To właśnie wtedy zaliczył swój filmowy debiut rolą Willy'ego w produkcji Wrota niebios.

Jak Willem Dafoe wyglądał na początku swojej kariery?

Po zaliczeniu swojego filmowego debiutu Willem Dafoe się poznać widzom z produkcji takich jak Żyć i umrzeć w Los Angeles, w której zagrał Erica Mastersa, czy Pluton. W narodzonym czterema Oscarami dramacie wojennym w reżyserii Olivera Stone'a wcielił się w rolę sierżanta Eliasa Gordina. To właśnie tej roli zawdzięcza swoją pierwszą nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy. Kilka lat później gwiazdor dał się poznać widzom z roli Jezusa za sprawą filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa w reżyserii Martina Scorsese.

Z okazji 70. urodzin Willema Dafoe przygotowaliśmy dla Was galerię z kadrami z filmów, w których ten zagrał na początku swojej kariery. Znajdziecie ją poniżej:

Tak Willem Dafoe wyglądał w młodości [ZDJĘCIA]