Który Obcy jest najlepszy? Rankingi filmów wyłaniają najgorszy z nich, ale jest spór o 1. miejsce

Siedem głównych filmów i dwa crossovery - tak prezentuje się marka Obcego jeszcze przed oficjalną premierą pierwszego serialu osadzonego w tym uniwersum, czyli Obcy: Ziemia. A które z tych filmów są najlepsze? Przygotowaliśmy dla Was trzy różne rankingi.
Siedem głównych filmów i dwa crossovery - tak prezentuje się marka Obcego jeszcze przed oficjalną premierą pierwszego serialu osadzonego w tym uniwersum, czyli Obcy: Ziemia. A które z tych filmów są najlepsze? Przygotowaliśmy dla Was trzy różne rankingi.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
obcy 
ranking filmów
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
obcy 
ranking filmów
Obcy: Romulus fot. 20th Century Studios
Już jutro, tj. 13 sierpnia 2025 roku, ksenomorf trafi na Ziemię za sprawą pierwszego serialu dziejącego się w tym uniwersum. Noah Hawley według krytyków stworzył coś wyjątkowego i bardzo udanego, co powinno zadowolić wszystkich fanów serii. Ta doczekała się siedmiu głównych filmów oraz dwóch crossoverów z inną marką o ikonicznym kosmicznym zabójcy, czyli Predatorem. 

Twórcy Tajemnic Smallville bronią kontrowersyjnej wypowiedzi Jamesa Gunna o Supermanie

Z okazji nadchodzącej premiery serialu Obcy: Ziemia postanowiliśmy przedstawić Wam, jak prezentują się oceny rozmaitych portali. Pod uwagę wzięliśmy opinie krytyków z Rotten Tomatoes, łączne oceny z IMDb.com, a także zestawienie przygotowane przez prestiżowe Variety.

O ile ostatnie dwa miejsca zwykle przypadają dwóm filmom z serii, o tyle w przypadku pozostałych doszło do różnych roszad. Pierwsza trójka jest raczej niezmienna, ale walka o tron toczy się między dwiema legendarnymi produkcjami. Która częściej została uznana za najlepszy film o Obcym? Przekonajcie się sami i podzielcie się w komentarzach, który film uważacie za najlepszy, a który najgorszy.

Obcy - ranking filmów wg Rotten Tomatoes

9. Obcy kontra Predator 2 - 12%

9. Obcy kontra Predator 2 - 12%
fot. 20th Century Fox
Obcy - ranking filmów wg IMDb

9. Obcy kontra Predator 2 - 4.6/10

9. Obcy kontra Predator 2 - 4.6/10
fot. 20th Century Fox
Obcy - ranking filmów wg prestiżowego Variety

9. Obcy kontra Predator 2

9. Obcy kontra Predator 2
fot. 20th Century Fox
Źródło: rottentomatoes.com/variety.com/imdb.com

