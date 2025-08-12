QLOC łączy siły z Albion Localisations. To oni odpowiadają za polskie wersje Baldur's Gate II i Planescape Torment
Firmy QLOC i Albion Localisations będą wspólnie działać między innymi nad tym, by dostarczać w ręce graczy wysokiej jakości polskie wersje gier.
Firma QLOC, zajmująca się co-developmentem, QA i lokalizacją gier, ogłosiła integrację z Albion Localisations – jednym z pionierów lokalizacji gier w Polsce. To oni odpowiadają za polskie wersje kultowych produkcji sprzed lat, takich jak Planescape: Torment, Baldur’s Gate II, StarCraft, Warcraft III czy Overwatch. Pracowali też nad seriami Battlefield, Diablo oraz Heroes of Might and Magic.
Albion Localisations będzie działać jako odrębna marka w strukturach QLOC. Obie firmy mają wspólnie dbać o płynność współpracy i utrzymanie wysokich standardów, zwłaszcza w zakresie polskich lokalizacji. W informacji prasowej podkreślono również podobne wartości, które wyznają obie firmy, w tym stawianie na terminowość, jakość i zadowolenie klientów.
Źródło: informacja prasowa
