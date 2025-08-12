QLOC łączy siły z Albion Localisations. To oni odpowiadają za polskie wersje Baldur's Gate II i Planescape Torment

fot. materiały prasowe

Firma QLOC, zajmująca się co-developmentem, QA i lokalizacją gier, ogłosiła integrację z Albion Localisations – jednym z pionierów lokalizacji gier w Polsce. To oni odpowiadają za polskie wersje kultowych produkcji sprzed lat, takich jak Planescape: Torment, Baldur’s Gate II, StarCraft, Warcraft III czy Overwatch. Pracowali też nad seriami Battlefield, Diablo oraz Heroes of Might and Magic.

Albion Localisations będzie działać jako odrębna marka w strukturach QLOC. Obie firmy mają wspólnie dbać o płynność współpracy i utrzymanie wysokich standardów, zwłaszcza w zakresie polskich lokalizacji. W informacji prasowej podkreślono również podobne wartości, które wyznają obie firmy, w tym stawianie na terminowość, jakość i zadowolenie klientów.

Miło nam powitać Albion Localisations w zespole QLOC – powiedział Adam Piesiak, prezes QLOC. – Nasze firmy współpracowały już w początkowych fazach swojej działalności i szybko okazało się, że łączy nas podobne podejście oraz zaangażowanie w lokalizację gier. Po latach rozwoju w swoich obszarach, połączenie sił to naturalny krok – oparty na wspólnych wartościach i podobnym doświadczeniu. Wierzę, że ta współpraca przyniesie realną wartość zarówno dla QLOC, jak i dla zespołu Albion, a przede wszystkim – dla naszych klientów i samych graczy.

Albion to butikowa agencja tłumaczeń, specjalizująca się tylko w języku polskim, przez wiele lat obsługująca gigantów takich jak Blizzard oraz Epic. Jednak w obecnych realiach rynkowych czasy takich agencji powoli dobiegają końca. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogliśmy nawiązać ścisłe partnerstwo z naszymi przyjaciółmi z QLOC, poprzez integrację naszych zespołów - dodał Ryszard Chojnowski, założyciel Albion Localisations.