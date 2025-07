Przez ten film Winona Ryder prawie zniszczyła swoją karierę. Tak to wspomina

fot. Warner Bros.

Winona Ryder jest uważana za ikonę ikonę lat 90. Wówczas zachwyciła widzów między innymi w rolach Kim Boggs z Edwarda Nożycorękiego, Lydii Deetz z Soku z żuka, Susanny Kaysen z Przerwanej lekcji muzyki czy Jo March z filmowej adaptacji Małych kobietek z 1994 roku. W 2001 roku nad karierą aktorki niespodziewanie zawisły czarne chmury po tym, jak została przyłapana na kradzieży w sklepie. Ponadto zmagała się z depresją i atakami paniki, przez co miała trudności w pracy na planie.

Okazuje się, że Winona Ryder niedługo przed zyskaniem największej popularności w Hollywood była przekonana, że w branży filmowej nie ma dla niej miejsca. Wszystko przez film Śmiertelne zauroczenie z 1988 roku. Aktorka wciela się w nim w główną bohaterkę, Veronikę Sawyer, czyli jedną z najpopularniejszych uczennic w szkole, która pewnego dnia nawiązuje znajomość z niebezpiecznym socjopatą.

Winona Ryder źle wspomina początki w Hollywood

Śmiertelne zauroczenie prawie ''zabiło'' marzenie Winony Ryder o zastaniu gwiazdą Hollywood. W lipcu 2025 roku 53-latka wyznała w wywiadzie dla magazynu ELLE, że usłyszała od pewnych osób w branży, że jeśli przyjmie rolę w filmie, może zapomnieć o dalszej karierze:

Powiedziano mi, że jeśli zagram w Śmiertelnym zauroczeniu, to już nigdy nie będę pracować [jako aktorka]. Straciłam pracę. (...) Pamiętasz film Nowicjusz [z 1990 roku]? Myśleli [twórcy filmu], że to żartuje z samob*jstw nastolatków. Byli głęboko urażeni i wycofali ofertę. Pomyślałam sobie: „Nie mogę pracować z Marlonem Brando?”. Ale musiałam się postawić. Nie zamierzałam przepraszać.

Rola w Śmiertelnym zauroczeniu ostatecznie przyniosła Winonie Ryder znaczną popularność. Zarówno aktorka, jak i twórcy filmu mogą być obecnie z siebie dumni. Choć początkowo się na to nie zapowiadało (film okazał się klapą w box office, zarabiając zaledwie 1,1 miliona dolarów), historia Veroniki Sawyer jest obecnie uważana za kultową. Doczekała się nawet musicalowej odsłony pod tytułem Heathers: The Musical stworzonej przez Laurence O'Keefe oraz Kevina Murphy'ego. Kultowa produkcja miała doczekać się nawet serialowego rebootu, który ostatecznie został anulowany. Na początku czerwca 2018 roku Paramount Network poinformowało, że postanowiło zrezygnować z projektu, z uwagi na to, że jego treść mogłaby być zbyt nieodpowiednia w obliczu niedawnych st**elanin w szkołach w Stanach Zjednoczonych.

Śmiertelne zauroczenie - zwiastun filmu