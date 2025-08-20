Dlaczego skasowano Piłę 11? Scenariusz był świetny, ale...
We wrześniu na ekrany kin miała wejść Piła 11, dopóki nie skasowano filmu. Wreszcie znamy kulisy tej anulacji i co było przyczyną sprzedania praw do franczyzy Blumhouse.
Piła 11 miała zadebiutować w kinach we wrześniu 2025 roku. Projekt jednak skasowano. Potem pojawiła się informacja, że Blumhouse przejęło prawa do franczyzy od Twisted Pictures. Nie było jednak wiadomo, dlaczego w ogóle anulowano produkcję w pierwszej kolejności i co się stało, że tytuł przeszedł w ręce innego studia. Aż do tej pory.
Dlaczego skasowano Piłę 11?
Oren Koules z Twisted Pictures rzucił trochę światła na tę sprawę. W rozmowie z Fangorią zdradził, że wraz ze swoim współpracownikiem Markiem Burgiem nie mogli dojść do porozumienia w sprawie tego, jak powinna wyglądać Piła 11.
Dodał, że napisano genialny scenariusz do filmu i akcja miała rozgrywać się tuż po finale poprzedniej części:
Jeszcze nie wiadomo, co Blumhouse planuje w związku z Piłą. Oren Koules potwierdził jednak, że studio nabyło wszystko – od poprzednich filmów przez kolejkę górską aż po escape roomy. Wiemy też, że James Wan i Leigh Whannell, twórcy serii, pomogą Blumhouse w kształtowaniu przyszłości franczyzy.
