Najlepsze obsady w serialach dramatycznych wszech czasów. Każda postać to perełka!
Są seriale, które po prostu trzeba znać. Arcydzieła – niezwykłe, ponadczasowe historie, które nawet po latach wciąż wywołują silne emocje, dostarczają niezapomnianych wrażeń, a aktorzy tworzą na ekranie niezapomniane role.
Często, gdy oglądamy dobre seriale, pojawia się postać, która szczególnie się wyróżnia, staje się wizytówką tytułu i na długo zapada w pamięć. Czasem jednak zapominamy, że wiele największych serialowych arcydzieł opiera się nie na jednym bohaterze, lecz na całej grupie postaci. W takich przypadkach jedna osoba pokocha jednego bohatera, a inna zupełnie innego – wszystko dzięki temu, że obsady takich tytułów są prowadzone wybitnie dobrze, oferując widzom różnorodność, bogactwo charakterów i aktorstwo na najwyższym poziomie.
Gra o tron jest prawdopodobnie najpopularniejszym przykładem serialu z ogromną i różnorodną obsadą. Możemy tu podziwiać zarówno indywidualne kreacje aktorskie, jak i zbiorowy wysiłek całego zespołu. Trudno zaprzeczyć, że właśnie dzięki temu obsada stanowi jedną z najmocniejszych zalet tego hitu.
Najlepsze obsady w serialach dramatycznych wszech czasów
Zobaczcie, jakie seriale wyróżnił prestiżowy amerykański portal Collider. Według niego to właśnie te 10 tytułów może pochwalić się najlepszą obsadą w historii telewizji.
Źródło: collider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1974, kończy 51 lat