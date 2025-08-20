Najlepsze obsady w serialach dramatycznych wszech czasów. Każda postać to perełka!

fot. materiały prasowe

Reklama

Często, gdy oglądamy dobre seriale, pojawia się postać, która szczególnie się wyróżnia, staje się wizytówką tytułu i na długo zapada w pamięć. Czasem jednak zapominamy, że wiele największych serialowych arcydzieł opiera się nie na jednym bohaterze, lecz na całej grupie postaci. W takich przypadkach jedna osoba pokocha jednego bohatera, a inna zupełnie innego – wszystko dzięki temu, że obsady takich tytułów są prowadzone wybitnie dobrze, oferując widzom różnorodność, bogactwo charakterów i aktorstwo na najwyższym poziomie.

Gra o tron jest prawdopodobnie najpopularniejszym przykładem serialu z ogromną i różnorodną obsadą. Możemy tu podziwiać zarówno indywidualne kreacje aktorskie, jak i zbiorowy wysiłek całego zespołu. Trudno zaprzeczyć, że właśnie dzięki temu obsada stanowi jedną z najmocniejszych zalet tego hitu.

Najlepsze obsady w serialach dramatycznych wszech czasów

Zobaczcie, jakie seriale wyróżnił prestiżowy amerykański portal Collider. Według niego to właśnie te 10 tytułów może pochwalić się najlepszą obsadą w historii telewizji.