Dlaczego John Turturro nie wrócił w Pingwinie? To już trzeci odmienny powód
Od premiery Pingwina usłyszeliśmy dwa różne powody stojące za tym, dlaczego John Turturro nie powrócił do roli Carmine'a Falcone'a. Teraz trójca została skompletowana za sprawą samego aktora, który podał inny powód niż ostatnim razem, gdy to tłumaczył.
John Turturro zagrał w Batmanie z 2022 roku i wcielił w rolę Carmine'a Falcone'a, jednego z najgroźniejszych kryminalistów w Gotham, który ostatecznie został zamordowany tuż po aresztowaniu. Aktor nie wystąpił jednak w scenach retrospekcji w serialu Pingwin z tego samego uniwersum i zastąpił go Mark Strong. Od premiery serialu usłyszeliśmy dwa różne powody. Teraz Turturro podał jeszcze kolejny.
Zack Snyder zaskakuje. Jego nowy film to kino artystyczne!
Lauren LeFranc, showrunnerka Pingwina, powiedziała wiele miesięcy temu, że powodem był konflikt terminarza. Aktor po prostu nie miał czasu w swoim grafiku na ponowienie roli Carmine'a Falcone'a. Później jednak podał on zgoła inny powód. John Turturro stwierdził, że nie powrócił do świata Batmana, ponieważ w serialu znajdowały się graficzne sceny przemocy wobec kobiet z ręki jego postaci, co mu się nie podobało, a w filmie tego nie pokazano wprost. Tym razem podał jeszcze inny, odmienny powód w trakcie podcastu Happy Sad Confused.
Seriale DC - ranking według krytyków
Zobaczcie, na której lokacie jest Pingwin.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1974, kończy 51 lat