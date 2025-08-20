Marvel: przywitajcie się z Kapitanem Francją i Czerwoną Wdową. Nowi bohaterowie

Fot. Marvel Comics

Pojawiła się zapowiedź 6. numeru serii Captain America. Akcja rozgrywa się w czasach współczesnych, a główny bohater będzie musiał stawić czoło skutkom upadku Dooma i uratować Latverię przed wojną domową. Co ważniejsze, zostaną wprowadzone cztery nowe intrygujące postacie. Każda z nich będzie reprezentować jedno z pięciu stałych członków ONZ:

Captain Kingdom - Wielka Brytania

Captain France - Francja

Red Widow - Rosja

Star - Chiny

W poniższej galerii znajdziecie grafiki z bohaterami. Są przedstawieni w kostiumach i dzięki planszom widać jakich broni używają. Postacie pod nazwą United Captains połączą siły z Kapitanem Ameryką, aby uchronić Latverię, która jest na skraju wojny domowej, przed chaosem. Kraj będzie jak tort, którego każdy chce wyciąć jak największy kawałek dla siebie. Z czasem jednak okaże się, że nie wszyscy członkowie United Captains mają czyste intencje i wolą realizować własne cele niż pomagać innym.

Marvel zapowiada, że komiks będzie obowiązkową lekturą przed ważnymi wydarzeniami, które rozegrają się w przyszłym roku. Dajcie znać, jak podoba Wam się zapowiedź.