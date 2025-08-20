Reklama
Marvel: przywitajcie się z Kapitanem Francją i Czerwoną Wdową. Nowi bohaterowie

W 6. numerze serii o Kapitanie Ameryce pojawią się cztery nowe postacie. Każda z nich reprezentuje jeden z krajów ONZ. Wspólnymi siłami będą musieli uchronić Latverię​ przed wojną domową.
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Kapitan Ameryka
Captain America 6 Fot. Marvel Comics
Pojawiła się zapowiedź 6. numeru serii Captain America. Akcja rozgrywa się w czasach współczesnych, a główny bohater będzie musiał stawić czoło skutkom upadku Dooma i uratować Latverię przed wojną domową. Co ważniejsze, zostaną wprowadzone cztery nowe intrygujące postacie. Każda z nich będzie reprezentować jedno z pięciu stałych członków ONZ:

  • Captain Kingdom - Wielka Brytania
  • Captain France - Francja
  • Red Widow - Rosja
  • Star - Chiny

W poniższej galerii znajdziecie grafiki z bohaterami. Są przedstawieni w kostiumach i dzięki planszom widać jakich broni używają. Postacie pod nazwą United Captains połączą siły z Kapitanem Ameryką, aby uchronić Latverię, która jest na skraju wojny domowej, przed chaosem. Kraj będzie jak tort, którego każdy chce wyciąć jak największy kawałek dla siebie. Z czasem jednak okaże się, że nie wszyscy członkowie United Captains mają czyste intencje i wolą realizować własne cele niż pomagać innym.  

Captain America #6 - okładka

Captain America #6 - okładka
Fot. Marvel Comics
Marvel zapowiada, że komiks będzie obowiązkową lekturą przed ważnymi wydarzeniami, które rozegrają się w przyszłym roku. Dajcie znać, jak podoba Wam się zapowiedź. 

Źródło: Marvel.com

Paulina Guz
