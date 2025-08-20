Z ringu na ekran. TOP 10 aktorów, którzy zaczynali jako wrestlerzy; The Rock pokonany!

Fot. Marvel/DC. Wykonanie: Paulina Guz

Możecie być zaskoczeni, ile gwiazd kina wzięło się właśnie z WWE. Niektórzy z nich nie zrobili wielkiej kariery na ekranie, ale byli początkiem fenomenu, który obecnie można obserwować na ekranie. Za to inni, na czele z The Rockiem, osiągnęli ogromny sukces w branży filmowej i mogą pochwalić się udziałem w wielkich kinowych franczyzach. Zobaczcie sami.

Jednym z najbardziej znanych przykładów takiej ścieżki jest Dwayne „The Rock” Johnson, który możecie znać z Szybkich i wściekłych, Agenta i pół czy Baywatch. Słoneczny patrol. Na liście znalazł się również John Cena, który 21 sierpnia powróci na ekran jako Peacemaker, a także Dave Bautista, gwiazda Strażników Galaktyki. Oczywiście, w zestawieniu nie mogło zabraknąć Hulka Hogana, który choć nie zrobił aż tak wielkiej kariery w Hollywood, utorował drogę dla kolejnych pokoleń. W zestawieniu znaleźli się też między innymi Kevin Nash, Jesse Ventura i Adam Copeland.

TOP 10 aktorów, którzy zaczynali jako wrestlerzy

A kto zajął 1. miejsce? Werdykt portalu The Hollywood Reporter może Was zaskoczyć – ktoś przegonił The Rocka!

1. Dave Bautista

