Z ringu na ekran. TOP 10 aktorów, którzy zaczynali jako wrestlerzy; The Rock pokonany!
Prestiżowy portal The Hollywood Reporter postanowił zrobić ranking aktorów, którzy zaczynali swoje kariery na ringu jako wrestlerzy. Na liście znaleźć się między innymi Hulk Hogan, Dave Bautista i John Cena. A jednemu z nich udało się nawet pokonać The Rocka.
Możecie być zaskoczeni, ile gwiazd kina wzięło się właśnie z WWE. Niektórzy z nich nie zrobili wielkiej kariery na ekranie, ale byli początkiem fenomenu, który obecnie można obserwować na ekranie. Za to inni, na czele z The Rockiem, osiągnęli ogromny sukces w branży filmowej i mogą pochwalić się udziałem w wielkich kinowych franczyzach. Zobaczcie sami.
Jednym z najbardziej znanych przykładów takiej ścieżki jest Dwayne „The Rock” Johnson, który możecie znać z Szybkich i wściekłych, Agenta i pół czy Baywatch. Słoneczny patrol. Na liście znalazł się również John Cena, który 21 sierpnia powróci na ekran jako Peacemaker, a także Dave Bautista, gwiazda Strażników Galaktyki. Oczywiście, w zestawieniu nie mogło zabraknąć Hulka Hogana, który choć nie zrobił aż tak wielkiej kariery w Hollywood, utorował drogę dla kolejnych pokoleń. W zestawieniu znaleźli się też między innymi Kevin Nash, Jesse Ventura i Adam Copeland.
TOP 10 aktorów, którzy zaczynali jako wrestlerzy
A kto zajął 1. miejsce? Werdykt portalu The Hollywood Reporter może Was zaskoczyć – ktoś przegonił The Rocka!
Może zainteresować cię artykuł: "Dwayne Johnson idzie po Oscara!" - te słowa są brane za żart, a nie powinny
Źródło: The Hollywood Reporter
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1974, kończy 51 lat