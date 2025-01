UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W tym odcinku Dragon Ball Daima dostaliśmy dosłownie jedną scenę, która ma jakiekolwiek znaczenie dla fabuły. I to wokół tego powinna być kształtowana historia całego epizodu. Chodzi o wyłączenie pana Warpa, przez co Goku i spółka nie będą mogli przenieść się do pierwszego świata demonów. To samo w sobie jest intrygujące, więc po co odciągać uwagę widza? Niestety twórcy zaproponowali kompletny zapychacz. A już wiemy, że serial ma mieć 20 odcinków!

Scenarzyści pozwolili sobie na rozwój uniwersum Dragon Balla o dwie planety. Byłoby to ciekawe, gdyby nie zostało pokazane tak powierzchownie i banalnie. Planeta Mega ma olbrzymów, a planeta Giga jest zamieszkana przez jeszcze większe istoty. I tyle. Żadnych informacji (poza oczywistym strachem), dlaczego nikt ze świata demonów nie próbował czegokolwiek tutaj zdziałać. Ogólnik rzucony w eter bez odpowiedniej podbudowy i zaciekawienia. Rozczarowanie.

Przygoda w świecie olbrzymów jest krótka, ale na tyle treściwa, że nie można narzekać na nudę. Starcie z bojowniczymi chomikami, a potem z psem, przy których nasi bohaterowie wyglądają jak mrówki, jest na tyle energiczne i ciekawie pokazane, że dostarcza rozrywki. To fascynujące porównanie skali mocy. Czy ktoś tak potężny jak Super Saiyanin może mieć problem z kimś o wiele większym? To interesujące, że nawet "kameameha" pomaga tylko troszkę w boju z psem, a jego właściciel, który jest dzieckiem, bez problemu odrzuca herosów. To pozwala spojrzeć inaczej na poziom potęgi bohaterów. Powstaje pytanie: czy na pewno jest ona tak wielka? Oczywiście nie wiemy, co by było, gdyby do starcia doszło w ostatecznej formie Super Saiyanina. Mogłoby to wyglądać inaczej.

Trudno ocenić ten odcinek jednoznacznie pozytywnie, bo serial nic by nie stracił, gdyby go nie było. Jeśli historia zakończy się po 20 odcinkach, a twórcy nie planują drugiego sezonu, to tego typu wątki są niepotrzebne. Za to daję ocenę niżej.