Promocja polskiego Chopin, Chopin nawiązuje do Jak wytresować smoka. Serio!

fot. Jarosław Sosinski

Reklama

Osoby odpowiedzialne za oficjalne konta kinowej dystrybucji TVP w mediach społecznościowych pokazują, czym jest tak zwany "real-time marketing", który polega na odwoływaniu się do bieżących wydarzeń w promocji danego produktu – w tym przypadku filmu Chopin, Chopin!. Ich nowy post z 12 czerwca nawiązuje do obecnego na ekranach hitu Jak wytresować smoka, bo – jak widzimy na plakacie – polski film to tak naprawdę Jak wytresować fortepian!

Chopin, Chopin!, czyli jak wytresować fortepian

Nie jest to pierwszy raz, gdy w tej promocji zastosowano taki pomysł. W maju w podobny sposób nawiązano do premiery Mission: Impossible – The Final Reckoning. Na opublikowanej grafice widzimy Chopina na linkach, jak Toma Cruise’a w pierwszej odsłonie serii, z dopiskiem Maestro Impossible.

Cały styl promocyjny rozpoczął się od ogłoszenia, że Hildur Guðnadóttir, znana z Jokera, odpowiada za muzykę do filmu. Wówczas opublikowano grafikę z Chopinem przy schodach znanych z hitu z Joaquinem Phoenixem.

Zobaczcie i oceńcie sami, czy taki pomysł na promocję w mediach społecznościowych Wam się podoba!

Chopin- Chopin - nawiązanie do Jokera Zobacz więcej Reklama

Chopin, Chopin! - fabuła, premiera

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak dojrzewa do odkrycia, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Chopin, Chopin! - premiera w kinach 10 października.