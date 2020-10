Egmont

Wydawałoby się, że tematyka wojenna – z dużym akcentem na powstanie warszawskie – w polskim komiksie została już mocno wyeksploatowana. Wystarczy przywołać, takie gorące tytuły jak: wstrząsający Powstanie. Za dzień, za dwa Marzeny Sowy z kapitalną szatą graficzną, doświadczonego rysownika Krzysztofa Gawronkiewicza, mocno fantasmagoryczną i baśniową opowieść Achtung Zelig! Druga wojna ze scenariuszem Krystiana Rosińskiego i realistycznymi ilustracjami wspomnianego Krzysztofa Gawronkiewicza czy gros nowel z antologii 44 oraz Powstanie ’44. Morowe panny. Niniejszy album utwierdza nas w przekonaniu, iż owa problematyka jest ciągle na czasie, a pomysłowość artystów jest wręcz nieograniczona.

Powstanie warszawskie należy postrzegać jako bohaterską i ofiarną postawę młodych ludzi poświęcających życie w obronie wolności, ojczyzny i bliskich. Zryw trwający sześćdziesiąt trzy dni i zorganizowany przez Armię Krajową oraz Polskie Państwo Podziemne zakończył się klęską i śmiercią dziesiątek tysięcy dzielnych ludzi, w tym ogromnej liczby nastoletnich ochotników. Choć można zastanawiać się nad zasadnością podjętych (skazanych na klęskę) działań, należy pochwalić postawę młodych osób, ich męstwo, zaangażowanie w walkę z okupantem oraz niezłomną i heroiczną postawę.

Nim wstanie dzień - okładka

Scenarzyści recenzowanego albumu w zupełnie inny, dość niekonwencjonalny sposób podeszli do wojennej zawieruchy i cierpienia niewinnych. Znajdziemy tu zarówno nowele realistyczne, a także czystą fantastykę, klimatyczną grozę, a nawet humoreskę, a wszystko ciekawie zilustrowane przez grafika i ilustratora książek. Album otwierają trzy opowieści autorstwa Grzegorza Janusza, który dosłownie zjadł zęby na tego typu projektach. W Wyjściu obserwujemy działania tajemniczego, odzianego w czerń mężczyzny, który pomaga rodzinom uporać się z nawiedzającymi ich zjawami – ofiarami wojny, oczekującymi na wysłuchanie ich wstrząsających historii. Chodzące nieszczęście to natomiast zręczna i zabawna historyjka, w której dwóch młodzieńców pragnie posłużyć się czarnym kotem do pokonania nazistów. Najlepsze wrażenia sprawia natomiast ostatnia z opowieści napisanych przez Janusza, zatytułowana Traf. Słowem, wstrząsająca modlitwa brutalnie zamordowanej kobiety, proszącej o zemstę na swych oprawcach.

Pozostałe historie zebrane w tym albumie prezentują się równie okazale. Idziemy w noc to poetycka historia napisana przez Marikę, w której jesteśmy świadkami dramatycznej podróży trójki młodzieńców przeskakujących w czasie: od neonowej stolicy Polski do walczącej Warszawy w trakcie powstania. Warte pochwalenia są tutaj niezwykle precyzyjne i symboliczne ilustracje Gonzalesa oraz sepiowe, zielone i krwisto czerwone barwy. Wyśmienicie wypada historia Legendy Tomasza Pastuszki, w której niebagatelną rolę w konfrontacji z nazistami odegrają baśniowe i legendarne postaci – Syrenka, Bazyliszek i Złota Kaczka. Ich walka z wrogimi żołnierzami jest niezwykle widowiskowa, przejmująca, a zarazem tragiczna. Dramatyczny wydźwięk ma historia Śnieg ze scenariuszem Rafała Skarżyckiego, w której wojenny terror widzimy oczyma bawiących się dzieci. Śmierć zbiera podczas starć swoje żniwa, a ofiarami nich są częstokroć niewinne małoletnie duszyczki. Komiks zamyka smutny wiersz Anny Świrszczyńskiej – Ostatnie polskie powstanie, spójną klamrą podsumowujący wcześniejsze nowele.

Niniejszy komiks to jeden z lepszych rodzimych albumów ostatnich miesięcy, którego najmocniejszym akcentem są ilustracje Ernesto Gonzalesa.