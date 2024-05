Gwiezdne Wojny: Akolita - pełny zwiastun. Sith gotowy do masakry Jedi!

fot. Disney+

Pełny zwiastun serialu Gwiezdne Wojny: Akolita odsłania karty! Widzimy, że tytułowa akolita grana przez Amandle Sandberg ma Moc, a Sith z czerwonym mieczem świetlnym jest gotowy do zabicia otaczających go Jedi. To i wiele innych efektownych scen zobaczycie w pełnym zwiastunie.

Na oficjalnej grafice promocyjnej Sith również widnieje! Widzicie ją na plakacie oraz w zdjęciu głównym newsa. Prawdopodobnie ona zdradza SPOILER i potwierdza plotką, że... Amandla Stenberg gra bliźniaczki, nie jedną postać akolity. Jedna ma być dobra, druga zła - nie wiadomo, którą na pewno widzimy w zwiastunie.

Gwiezdne Wojny: Akolita - zwiastun

Gwiezdne Wojny: Akolita - galeria

Gwiezdne Wojny: Akolita

Gwiezdne Wojny: Akolita - obsada

W serialu zobaczymy takich aktorów jak Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

The Acolyte - opis fabuły

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca w Disney+. Na start 2 odcinki.