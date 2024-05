Krwiożercza owca atakuje! The Boys mają zwiastun 4. sezonu

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwszy zwiastun 4. sezonu The Boys został zaprezentowano podczas wydarzenia CCXP Mexico i od razu trafił do sieci. Trailer jest skierowany tylko do widzów dorosłych z uwagi na wulgaryzmy, hektolitry przelanej krwi i obrazową przemoc.

The Boys - zwiastun 4. sezonu

The Boys - opis fabuły 4. sezonu

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W obsadzie powracają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry oraz Jeffrey Dean Morgan.

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video. Kolejne co tydzień.