Deadpool & Wolverine - Ryan Reynolds wymyślił ponad 20 pomysłów. Szef Marvela je odrzucał

fot. Empire

Reklama

Jak donosi magazyn Empire, Ryan Reynolds miał ogrom pomysłów na film o Deadpoolu w MCU. Zanim ostatecznie padło na to, co zobaczymy w kinach w Deadpool & Wolverine, szef MCU Kevin Feige odrzucał wiele rozmaitych wersji wymyślanych przez aktora.

Deadpool jako kino artystyczne

Ryan Reynolds wyjawia, jak wyglądał jego pierwszy pomysł. Miało być to niskobudżetowe kino artystyczne z Deadpoolem i Wolverine'em.

Rashomona - Historia w styluo Wolverinie, Deadpoolu i tym, w co się wplątali, ale opowiadana z trzech różnych perspektyw. To był sposób, by w bardzo kameralnym stylu zrobić film z wielką skalą.

Kevin Feige, szef MCU i Marvel Studios przyznaje, że odrzucił ten pomysł, jak i wiele innych. Nie w każdym był Wolverine.

- Prawda jest taka, że na tym etapie nie wiedziałem, jak wprowadzić Deadpoola. Wówczas myśleliśmy o tym, jak przedstawić mutantów i X-Menów w MCU, a to według mnie potrzebowało czegoś więcej niż oparcie na najbardziej znanych i lubianych elementach. Prawdę mówiąc, Ryan to maszyna do wymyślania pomysłów. Przedstawił mi ten pomysł, ale poza tym było jeszcze ich z 25.

Deadpool & Wolverine

Tak proces prac nad pomysłami omawia Reynolds:

- Wróciłem do wymyślenia i opisałem z 18 różnych wizji na film. Niektóre były jak kino artystyczne w stylu festiwalu w Sundance z budżetem poniżej 10 mln dolarów. Po to, by wykorzystać tę treść intelektualną w sposób, w jaki jeszcze tego nie zrobiono. Wymyślałem też historie na wielkie widowiska, a także na coś pomiędzy.

Dopiero potem udało im się wypracować to, co zobaczymy w kinach. Według producentki Wendy Jacobson duża w tym zasługa otwartej zgody Hugh Jackmana na powrót do roli Wolverine'a.

Daniel Richtman, którego doniesienia zawsze się sprawdzają, potwierdził, że wbrew różnym sprzecznym plotkom, w tym widowisku nie zobaczymy Bena Afflecka w roli Daredevila.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku w kinach.