Gwiezdne Wojny - najlepsze odcinki seriali animowanych. Wojny klonów i Rebelianci na czele stawki

Nim Gwiezdne Wojny w 2019 roku podbiły Disney+ i serca wielu fanów serialem aktorskim The Mandalorian, sympatycy mieczy świetlnych i Mocy musieli posiłkować się produkcjami animowanymi. Nie oznacza to jednak, że były to seriale gorszej kategorii. Wielu fanów prawdopodobnie zgodziłoby się, że spora część tych produkcji jest lepsza od aktorskich. Boom na animacje dziejące się w świecie odległej galaktyki nastąpił wraz z premierą Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów autorstwa Genndy'ego Tartakovsky'ego. Charakterystyczna animacja, ukochane postaci i wydarzenia powiązane z filmami były receptą na sukces, który później przedłużył Dave Filoni z nową interpretacją wojen klonów.

W 2008 roku zadebiutował film animowany Gwiezdne wojny: Wojny klonów, który skupiał się dookoła syna Jabby i przedstawiał postać Ahsoki Tano, nieznanej z filmów padawanki Anakina Skywalkera, która z początku fanom wcale się nie podobała, była uznawana za zbyt dziecinną i nie pasującą do reszty postaci, by potem przejść do jednej z ulubienic, która wiedzie prym również w wersji aktorskiej w wykonaniu Rosario Dawson. W momencie przejęcia praw do Gwiezdnych Wojen przez Disneya, zadebiutowało jeszcze więcej seriali animowanych, które powiązane były z oryginalną trylogią czy trylogią sequeli. Jednak nie każda z nich stała na tak samo wysokim poziomie i nie każda znajdzie się w rankingu poniżej.

A jest to ranking najlepszych odcinków z animowanych seriali Gwiezdnych Wojen na podstawie ocen w serwisie IMDb.

Gwiezdne Wojny - najlepsze odcinki seriali animowanych [RANKING]

25. Parszywa zgraja - Pokłosie - 8,9/10