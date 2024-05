Oficjalne logo Venoma 3. Nadchodzi finał przygód antybohatera

fot. materiały prasowe

Venom 3 będzie wyświetlany na ekranach kin pod tytułem Venom: The Last Dance. Oficjalne potwierdzono, że trzecia część popularnej i zarabiającej krocie serii będzie zarazem ostatnią. To oczywiście nie oznacza, że Venom zniknie z ekranów kin - nie jest wykluczone, że pojawi się gościnnie w innych produkcjach.

Tom Hardy gra główną rolę, ale jest także współautorem historii, którą zobaczymy na ekranie. Kelly Marcel, scenarzystka poprzednich dwóch części serii, debiutuje tym filmem jako reżyserka. W obsadzie są również Chiwetel Ejiofor, Juno Temple i Clark Backo. Nie wiadomo, w jakie role ci aktorzy się wcielają.

Amy Pascal, Avi Arad, Matt Tolmach i Hutch Parker są producentami widowiska. Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje pierwszy zwiastun. Szczegóły fabuły nie są na ten moment znane. Wiadomo jedynie, że historia rozgrywa się tuż po wydarzeniach ze sceny po napisach superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu, w której Eddie Brock i Venom zostają z powrotem ściągnięci z MCU do swojej rzeczywistości.

Venom 3 - premiera tylko w kinach w USA, w Polsce i innych krajach świata odbędzie się 25 października 2024 roku.