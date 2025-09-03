Początki legendy: młody James Bond w akcji! Zobaczcie gameplay z 007 First Light

IO Interactive

Pierwszy zwiastun nowej gry z Jamesem Bondem w roli głównej zaprezentowano podczas czerwcowego pokazu State of Play. Wtedy też ujawniono pierwsze szczegóły fabuły — dzieło studia IO Interactive opowie o losach młodego, 26-letniego bohatera, który dopiero zwrócił uwagę MI6 i rozpoczyna swoją drogę do stania się słynnym agentem 007. Na kolejne informacje trzeba było poczekać do września, a konkretnie do następnej prezentacji State of Play, tym razem w całości poświęconej tej nadchodzącej produkcji.

Trwający przeszło pół godziny gameplay zabiera w nas rozmaite lokacje, ale i konfrontuje z postaciami doskonale znanymi z uniwersum Bonda z Moneypenny, M czy Q na czele. Jest też zupełnie nowy bohater, Greenway, mentor protagonisty. Spójrzcie sami:

007: First Light zadebiutuje 27 marca 2026 roku na PC oraz konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W poniższej galerii możecie zapoznać się z udostępnionymi przez twórców screenami z gry.