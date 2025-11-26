Zwierzogród 2 i Wicked: Na dobre niekwestionowanymi hitami na te święta. Jak radzą sobie w box office?

fot. materiały promocyjne

Reklama

Pojawiły się najnowsze wyniki box office dwóch hitów, które dopiero co trafiły do kin. Zwierzogród 2 to dzisiejsza premiera, jednak miały miejsce już pierwsze pokazy przedpremierowe, zaś Wicked: Na dobre debiutowało w zeszłym tygodniu, w piątek 21 listopada. Oba jak na razie zaliczyły solidne otwarcie - sprawdźcie dotychczasowe wyniki z USA!

Zwierzogród 2, Wicked: Na dobre - box office

Zwierzogród 2zaliczył pierwsze przedpremierowe seanse we wtorek - zarobiły one dla animacji Disneya już aż 10,2 mln dolarów! To drugie najlepsze otwarcie dla Walt Disney Animation Studios w historii (za Vaianą 2 i tuż przed Krainą Lodu II) i ósme wśród ogólnie filmów animowanych. To również drugi najwyższy wynik wtorkowego przedpremierowego pokazu filmu Disneya na Święto Dziękczynienia. Najbliższe prognozy dla animacji wynoszą zarobek 125 mln dolarów po pięciu pierwszych dniach w samych Stanach Zjednoczonych.

Z ciekawostek - w Chinach Zwierzogród 2 okazał się takim hitem, że zaliczył najlepsze otwarcie dla amerykańskiego filmu w historii, zarabiając aż 34 mln dolarów w dniu premiery.

Wicked: Na dobre po piątkowej premierze we wtorek zarobiło 15,75 mln dolarów, a od dnia premiery - aż 177,5 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy pierwszy wtorek 2025 roku (przebił go jedynie Superman), a także czwarty najlepszy wtorek listopada (po Krainie Lodu II, Wicked oraz Igrzyskach Śmierci: W pierścieniu ognia).

Ostatnia duża premiera tego roku - Avatar: Ogień i popiół, jest zaś prognozowana na otwarcie z zarobkiem 110 mln dolarów.

Zwierzogród 2 - pierwsze recenzje. Krytycy są zachwyceni, ale jest jedno „ale”

Zwierzogród 2 - opis fabuły

Detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na pełen zwrotów akcji trop tajemniczego gada - węża Gary'ego, który przybywa do Zwierzogrodu i wywraca do góry nogami metropolię zamieszkaną przez ssaki. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką, nieoczekiwanie w nowych zakątkach miasta, gdzie ich rozwijająca się więź zostaje wystawiona na próbę jak nigdy dotąd.

Wicked: Na dobre - opis fabuły

Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.