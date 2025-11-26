Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zwierzogród 2 i Wicked: Na dobre niekwestionowanymi hitami na te święta. Jak radzą sobie w box office?

Po słabych wynikach dotychczasowych jesiennych premier kinowych, w końcu widzowie mogą odetchnąć z ulgą. Zwierzogród 2 i Wicked: Na dobre zapowiadają mocne wyniki na tegoroczny sezon świąteczny.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Wicked: Na dobre 
box office zwierzogród 2
Zwierzogród fot. materiały promocyjne
Reklama

Pojawiły się najnowsze wyniki box office dwóch hitów, które dopiero co trafiły do kin. Zwierzogród 2 to dzisiejsza premiera, jednak miały miejsce już pierwsze pokazy przedpremierowe, zaś Wicked: Na dobre debiutowało w zeszłym tygodniu, w piątek 21 listopada. Oba jak na razie zaliczyły solidne otwarcie - sprawdźcie dotychczasowe wyniki z USA!

Zwierzogród 2, Wicked: Na dobre - box office

Zwierzogród 2zaliczył pierwsze przedpremierowe seanse we wtorek - zarobiły one dla animacji Disneya już aż 10,2 mln dolarów! To drugie najlepsze otwarcie dla Walt Disney Animation Studios w historii (za Vaianą 2 i tuż przed Krainą Lodu II) i ósme wśród ogólnie filmów animowanych. To również drugi najwyższy wynik wtorkowego przedpremierowego pokazu filmu Disneya na Święto Dziękczynienia. Najbliższe prognozy dla animacji wynoszą zarobek 125 mln dolarów po pięciu pierwszych dniach w samych Stanach Zjednoczonych. 

Z ciekawostek - w Chinach Zwierzogród 2 okazał się takim hitem, że zaliczył najlepsze otwarcie dla amerykańskiego filmu w historii, zarabiając aż 34 mln dolarów w dniu premiery. 

Wicked: Na dobre po piątkowej premierze we wtorek zarobiło 15,75 mln dolarów, a od dnia premiery - aż 177,5 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy pierwszy wtorek 2025 roku (przebił go jedynie Superman), a także czwarty najlepszy wtorek listopada (po Krainie Lodu II, Wicked oraz Igrzyskach Śmierci: W pierścieniu ognia). 

Ostatnia duża premiera tego roku - Avatar: Ogień i popiół, jest zaś prognozowana na otwarcie z zarobkiem 110 mln dolarów. 

Zwierzogród 2 - pierwsze recenzje. Krytycy są zachwyceni, ale jest jedno „ale”

Zwierzogród 2 - opis fabuły

Detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na pełen zwrotów akcji trop tajemniczego gada - węża Gary'ego, który przybywa do Zwierzogrodu i wywraca do góry nogami metropolię zamieszkaną przez ssaki. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką, nieoczekiwanie w nowych zakątkach miasta, gdzie ich rozwijająca się więź zostaje wystawiona na próbę jak nigdy dotąd.

Wicked: Na dobre - opis fabuły

Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Wicked: Na dobre 
box office zwierzogród 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny

Oceń

2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-
Plotka

Reżyser Venoma miał stanąć za sterami Spider-Mana 4? Oto, dlaczego to nie wyszło

2 Scarpetta
-

Tak wygląda adaptacja hitowej serii thrillerów. Nicole Kidman w roli głównej

3 Jeffrey Dolmer
-

Powstanie dziwne kinowe uniwersum o... seryjnych mordercach! Kto będzie bohaterem pierwszych filmów?

4 The Housemaid
-

Pierwsze opinie na temat nowego filmu z Sydney Sweeney. Jak wyszła Pomoc domowa?

5 Breaking Bad
-

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy. Absolutne gwiazdy - to oni kradli show

6 Shang-Chi - 1 raz
-

Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV